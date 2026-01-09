Роднина после запрета от МОК на флаги России на Олимпиаде предложила другой способ поддержки российских спортсменов

"Меня не удивляет решение МОК о запрете российских флагов на трибунах на Олимпиаде. Хотя болельщики это же просто туристы. МОК быстро принимает ограничения, а отменяет их не так быстро. При этом не так много наших спортсменов будет на Олимпиаде, чего же МОК так боится Россию? У страха глаза велики. Мне жалко Международный олимпийский комитет.