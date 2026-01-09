Ричмонд
Роднина после запрета от МОК на флаги России на Олимпиаде предложила другой способ поддержки российских спортсменов

Советская фигуристка, трехкратная олимпийская чемпионка в парном катании (1972, 1976, 1980), ныне депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Ирина Роднина после запрета от Международного олимпийского комитета (МОК) на флаги России на предстоящей зимней Олимпиаде в Италии предложила другой способ поддержки российских спортсменов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее на этой неделе появилась информация, что МОК запретил использование российских флагов на трибунах во время Олимпиады, которая пройдет в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 года.

"Меня не удивляет решение МОК о запрете российских флагов на трибунах на Олимпиаде. Хотя болельщики это же просто туристы. МОК быстро принимает ограничения, а отменяет их не так быстро. При этом не так много наших спортсменов будет на Олимпиаде, чего же МОК так боится Россию? У страха глаза велики. Мне жалко Международный олимпийский комитет.

В хоккее нас не будет, в биатлоне. В лыжных гонках выступят двое, которые вообще не имели международного опыта. В фигурном катании только два спортсмена, на которых мы очень надеемся. В конькобежном спорте, сноуборде поедут молодые спортсмены. Не понимаю, почему МОК так испугался наших.

Можно же поддерживать спортсменов не обязательно флагом. У нас есть свои замечательные кричалки, песни. Например, «Калинка-малинка» или призыв «Давай, Россия, давай-давай!», которые могут оказать поддержку российским спортсменам. Так что без поддержки наши ребята не останутся", — сказала Роднина, слова которой приводятся на сайте Vseprosport.ru.

