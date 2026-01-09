Ричмонд
Украинцы сообщили о злоупотреблениях в пользу российских спортсменов: «МОК приказал предоставить России исключения»

Украинское издание «Главком» опубликовало материал с обвинениями в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) и Международной федерации санного спорта (FIL).

Источник: Shutterstock

Материал был опубликован под следующим заголовком: «Высокопоставленный чиновник FIL сказал, что МОК приказал федерации предоставить России все необходимые исключения — источник».

В самом материале украинцы сообщили о якобы имеющихся злоупотреблениях в пользу российских спортсменов:

"Наше издание получило информацию на условиях анонимности от одного из представителей санного спорта, борющегося за олимпийскую лицензию, о вероятных злоупотреблениях со стороны Международной федерации санного спорта в пользу российских спортсменов.

Сразу стоит отметить, что речь идет не об украинском спортсмене.

В санном спорте одним из элементов квалификационных критериев участия в Олимпийских играх является то, что спортсмен, не участвовавший в турнирах FIL или имевший низкий рейтинг в предыдущем сезоне (под это правило подпадают все россияне, получившие нейтральный статус), должен принять участие в двух официальных соревнованиях либо в одних официальных соревнованиях и тренировочной неделе с 20 заездами в период с 1 по 12 января 2026 года.

У россиян была возможность выполнить этот критерий, но они этого не сделали. То есть, согласно правилам FIL, они должны были потерять шанс на участие в Олимпиаде. Однако россияне обратились в FIL с просьбой, чтобы федерация разрешила им продлить срок выполнения этого критерия до 19 января.

FIL вопреки собственным правилам и регламенту пошла навстречу россиянам и удовлетворила их просьбу. Теперь у них есть возможность принять участие в этапе Кубка мира в Оберхофе (Германия). Это позволит им выполнить квалификационный критерий.

«Когда моя национальная федерация связалась с FIL, они не смогли объяснить, почему такое исключение было сделано. А высокопоставленный чиновник FIL сказал мне, что МОК приказал FIL предоставить России все необходимые исключения для обеспечения квалификации спортсменов AIN», — заявил спортсмен.

Он также подчеркнул, что боится публично высказывать свое мнение по этому вопросу, так как у него «будут проблемы», — говорится в материале украинского СМИ.

