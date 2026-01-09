Украинцы сообщили о злоупотреблениях в пользу российских спортсменов: «МОК приказал предоставить России исключения»

В санном спорте одним из элементов квалификационных критериев участия в Олимпийских играх является то, что спортсмен, не участвовавший в турнирах FIL или имевший низкий рейтинг в предыдущем сезоне (под это правило подпадают все россияне, получившие нейтральный статус), должен принять участие в двух официальных соревнованиях либо в одних официальных соревнованиях и тренировочной неделе с 20 заездами в период с 1 по 12 января 2026 года.