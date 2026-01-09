Ричмонд
Фетисов заявил, что не станет смотреть Олимпиаду-2026

Двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов не будет смотреть Олимпийские игры 2026 года. Об этом он заявил «РИА Новости».

Источник: РБК Спорт

«Если хотят наши телеканалы ее показывать, то пусть показывают. Если не хотят, то не надо. Транслировать те соревнования, где нас нет, наверное, не совсем правильно. И мне эту Олимпиаду смотреть неинтересно. Мне там делать нечего», — сказал Фетисов.

Олимпийские игры-2026 пройдут в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.

Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии. На данный момент на Олимпиаду отобрались и получили приглашения фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов.

В октябре генеральный продюсер «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил в интервью РБК, что телеканал направил коммерческое предложение в МОК по покупке прав на трансляцию Игр-2026. На этой неделе Sport24 писал, что МОК до сих пор не отвечает на запросы российских вещателей и показа Олимпиады-2026 по российскому телевидению, скорее всего, не будет.

