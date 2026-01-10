Фетисов предложил провести хоккейный турнир Олимпиады-2026 в Сочи

«Надо бы предупредить Международный олимпийский комитет и комиссара НХЛ Гэри Беттмэна, что есть такая альтернатива. Мы помним, что много чего происходило на Олимпиадах в плане качества, и это очередной пример тех проблем, которые есть за месяц до старта Игр. И в условиях подписания соглашения об участии игроков НХЛ на Олимпиадах прописывалась высококачественная инфраструктура, соответствующая стандарту лиги. Посмотрим, что там будет», — заключил он.