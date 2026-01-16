Больше 20 российских спортсменов лишились возможности отбора на Олимпиаду из-за виз. Кто в этом виноват?

На этой неделе завершается отбор на зимнюю Олимпиаду, которая пройдет в феврале в Италии. Дедлайном квалификации в большинстве видов спорта стоит 18 января. Однако многие из наших атлетов, которые получили нейтральный статус и возможность выступать на международных соревнованиях, в борьбу за путевки в Милан даже не вступили. У всех одна и та же проблема — отсутствие виз в страны, где проходят отборочные соревнования. Почему же российские спортсмены не справились с бюрократией?
Шенгенский заговор
У визовой проблемы есть тенденция: в Европу и США не могут добраться атлеты из конкретных видов спорта.
Больше всего нейтральных статусов россиянами получено во фристайле. Допуск на международные соревнования имеют 12 спортсменов. Из них на отборочных стартах на данный момент выступила только одна Анастасия Таталина. Фристайлистка, специализирующаяся в дисциплинах биг-эйр и слоупстайл, — это исключение из правил. Она давно со скандалом отдалилась от федерации, живет в Европе с мужем-швейцарцем и в 2023 году выступала на X-Games в США (эти два факта сняли визовые вопросы), да и получила нейтральный статус от FIS в первых рядах.
9 января Таталина заняла 10-е место в слоупстайле на этапе Кубка мира в американском Аспене, а теперь планирует участвовать в заключительном квалификационном старте в швейцарском Лааксе. Другие же российские фристайлисты пока сидят без международной практики. У представителей хаф-пайпа и ски-кросса квалификация на Игры завершена, а могулистам вряд ли удастся оказаться на этой неделе на этапе в США. Остается слоупстайл в Швейцарии, где помимо Таталиной у нас еще трое спортсменов. Вот только их участие тоже под вопросом.
На втором месте по количеству допущенных спортсменов — сноуборд. Здесь нейтральные статусы имеют девять человек. Однако исключений, как во фристайле, в этом виде нет. Никто из сноубордистов в отборе еще не участвовал — ждут шенгенских виз. Шанс вступить в борьбу за Олимпиаду есть только у Кристины Пауль и Арсения Томина в борд-кроссе. Последний квалификационный этап Кубка мира в этой дисциплине
Также без международных стартов и шансов на отбор остались представители Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья. Нейтральный статус в этих двух видах имеют шесть человек (4+2). Прыгуны рассчитывали начать квалификационную кампанию на Турне четырех трамплинов, которое стартовало 29 декабря в немецком Оберхофе. В итоге никто никуда не полетел.
«Да, у нас не осталось шансов попасть на Олимпиаду, потому что мы не сможем принять участие в отборочных турнирах из-за того, что нам не дали визы. Появилась информация о том, что нам визы дадут не раньше
Готовь сноуборд летом
В остальных видах спорта россияне, имеющие нейтральный статус, уже приняли участие хотя бы в одном международном старте. Трудности у них тоже возникали. Саночники не успели оформить визы, чтобы попасть на первый этап Кубка мира в США, но на втором уже выступили. В случае же европейских командировок (за исключением Латвии, куда нашим спортсменам запретили въезд на уровне правительства) бюрократический вопрос был решен вовремя.
Можно сослаться на то, что FIS слишком поздно выдала некоторым спортсменам нейтральные статусы, или пожаловаться на рождественские каникулы в Европе, когда посольства не работают. Но почему одним удалось прорваться на альпийские склоны и трассы, а у другим — нет?
Например, сноубордистка Мария Травничева получила нейтральный статус 15 декабря (раньше ее FIS одобрила заявки только Савелию Коростелеву, Дарье Непряевой и Анастасии Таталиной), а новость о допуске горнолыжницы Екатерины Ткаченко появилась в католическое Рождество — 24 декабря. По итогу Ткаченко уже имеет несколько стартов и даже медали на соревнованиях в Германии, Австрии, Италии и Словении, а у Травничевой — ничего.
Очевидно, что одни федерации были готовы к возвращению, а другие ждали до последнего. Недовольство по поводу нерасторопности в оформлении документов высказал двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд. «Жаль, что сейчас на Кубке мира нет российских сноубордистов. Из-за того, что Федерация сноуборда России ничего не планировала заранее, никто из наших нейтральных спортсменов не участвует в соревнованиях. С моей точки зрения, федерация подвела многих спортсменов, которые мечтали вернуться на эти Олимпийские игры… Федерация ничего не сделала для того, чтобы подготовиться к ситуации с допуском в нейтральном статусе в последнюю минуту, у них не было готовых виз для поездок сейчас на соревнования. Хотя я предупредил их об этом прошлым летом», — приводит слова Уайлда «ВсеПроСпорт».
Однако стоит ли всю вину возлагать на чиновников? Почему сами спортсмены не озаботились вопросом своего участия? Хотели ли они попасть на Игры, как Савелий Коростелев, который рванул в швейцарский Давос, не дожидаясь нейтрального статуса? Лыжник рискнул и в итоге добился своего. А ведь могло не получиться, как у Сергея Волкова, партнера Коростелева по тренировкам. Тот заваливал почтовый ящик FIS письмами, поехал в Европу перед «Тур де Ски», но положительного ответа так и не дождался. Тем не менее он попытался и вряд ли будет винить за недопуск ФЛГР.
К сожалению, таких примеров у нас не много. Можно еще вспомнить саночницу Татьяну Иванову, отправившуюся на Олимпиаду в Корею в 2018-м и до последнего пытавшуюся оспорить свою дисквалификацию, или Юлию Ефимову, которая без поддержки федерации старалась квалифицироваться в Париж-2024 в неспокойном бассейне на Багамах.
В большинстве своем российские спортсмены самостоятельности не проявляют. Люди, которые делают опасные трюки на снежных трамплинах, не готовы рисковать в бытовых вопросах. За них оформляют визы, покупают билеты, заказывают отели, планируют маршрут. Делать все самому — долго, сложно, непонятно, а еще затратно финансово.
Фристайлистам, например, нужно было без гарантий допуска раскошелиться на поездку в США. На бытовом уровне спортсменов в этой ситуации понять можно. Однако мы неоднократно слышали от них, что Олимпиада — это не проходной старт, не рутинная работа, а мечта. Ради нее люди готовы согласиться выступать без флага, пройти унизительные проверки на нейтральность, поломать предварительные планы на сезон… Готовы на все, кроме решения банальных оргвопросов. Да, заранее просчитывать логистику и учитывать бюрократические моменты вроде как не чемпионское дело. Но неужели мечта не стоит того, чтобы совершить ради нее все возможное и невозможное?