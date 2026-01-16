Больше 20 российских спортсменов лишились возможности отбора на Олимпиаду из-за виз. Кто в этом виноват?

Очевидно, что одни федерации были готовы к возвращению, а другие ждали до последнего. Недовольство по поводу нерасторопности в оформлении документов высказал двукратный олимпийский чемпион Вик Уайлд. «Жаль, что сейчас на Кубке мира нет российских сноубордистов. Из-за того, что Федерация сноуборда России ничего не планировала заранее, никто из наших нейтральных спортсменов не участвует в соревнованиях. С моей точки зрения, федерация подвела многих спортсменов, которые мечтали вернуться на эти Олимпийские игры… Федерация ничего не сделала для того, чтобы подготовиться к ситуации с допуском в нейтральном статусе в последнюю минуту, у них не было готовых виз для поездок сейчас на соревнования. Хотя я предупредил их об этом прошлым летом», — приводит слова Уайлда «ВсеПроСпорт».