«МОК необходимо запретить спортсменам высказываться на политические темы». Васильев предложил банить за это как за допинг

"Я считаю, что МОК необходимо принять решение о том, чтобы запретить спортсменам высказываться на любые политические темы.
Опыт последних четырех лет показал, что это действительно нужно. А тот, кто будет себе это позволять, должен быть дисквалифицирован примерно как за допинг.
Иначе получается абсурдная ситуация. Вроде бы спорт вне политики, но иногда спортсмену несут такую ахинею, даже не зная всех деталей и подробностей происходящего. Они начинают делать выводы «космической глупости», как сказал профессор Преображенский", — сказал Васильев.
Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.Читать дальше