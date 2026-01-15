МОК может сократить список мест для зимних Игр из-за глобального потепления

Как сообщил Штосс, МОК может создать «постоянный пул» мест, в которых будут проходить зимние Олимпийские игры, и проводить ротацию между этими локациями. Также комитет планирует проводить Игры раньше по срокам. Во многом это связано с проведением Паралимпиад, которые стартуют спустя две недели после окончания Олимпиад, и погода в местах проведения Игр становится теплее.