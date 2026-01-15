Эксперты признают недопуск россиян дискриминацией, заявил Дегтярев

«Вот мы, например, в одном из судов, который выиграли, использовали экспертное заключение швейцарского профессора, одного из ключевых экспертов по правам человека, о том, что недопуск российских спортсменов — это дискриминация. Это заключение нам помогло, но его ж надо было раздобыть. Такую работу мы будем продолжать, и не только с юристами, но и в медиа. Процесс возвращения в мировой спорт непростой. Разные федерации ведут разную политику. Есть те, которые к нам относятся очень положительно. Дзюдо у нас, как ледокол, проламывает лед. А есть те, которые стоят насмерть, как биатлон. Везде разная скорость, разный уровень принятия решений, где-то через судебные инстанции, где-то через внутренние, как, кстати, в бобслее. Мы даже в суд не ходили, решение в пользу России принял внутренний трибунал и вернул наших спортсменов к отбору на Олимпиаду», — добавил министр.