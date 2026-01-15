Ричмонд
Эксперты признают недопуск россиян дискриминацией, заявил Дегтярев

Дегтярев: эксперты по правам человека признают недопуск россиян дискриминацией.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. Один из ключевых иностранных экспертов по правам человека в своем заключении признал недопуск российских спортсменов к международным соревнованиям дискриминацией, и этот документ затем был использован в судебном разбирательстве, завершившемся в пользу российской стороны, сообщил министр спорта РФ, председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев.

Международный олимпийский комитет (МОК) в феврале 2022 года рекомендовал международным спортивным федерациям отстранить россиян от участия в соревнованиях. Подавляющее большинство организаций ввело подобные запреты. Позднее МОК рекомендовал смягчить санкции и допустить россиян до соревнований в нейтральном статусе, а также снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских турнирах.

«Мы следуем тому же курсу, который приняли полтора года назад. Для этого усилили наш штат юристов, адвокатов, в том числе в Швейцарии, в Париже, где штаб-квартира ЮНЕСКО. Мы стали ввязываться в борьбу. Раньше иногда принимались решения отсидеться, подождать, посмотреть, как бы чего не вышло, потому что опасались проиграть или не понимали перспектив. У нас позиция и практика другая: ввязываться в борьбу, бороться, ехать во все страны, на все старты, спортивные соревнования, даже если результат непредсказуем или может быть отрицательным. Вода камень точит», — сказал Дегтярев в интервью телеканалу РБК.

«Вот мы, например, в одном из судов, который выиграли, использовали экспертное заключение швейцарского профессора, одного из ключевых экспертов по правам человека, о том, что недопуск российских спортсменов — это дискриминация. Это заключение нам помогло, но его ж надо было раздобыть. Такую работу мы будем продолжать, и не только с юристами, но и в медиа. Процесс возвращения в мировой спорт непростой. Разные федерации ведут разную политику. Есть те, которые к нам относятся очень положительно. Дзюдо у нас, как ледокол, проламывает лед. А есть те, которые стоят насмерть, как биатлон. Везде разная скорость, разный уровень принятия решений, где-то через судебные инстанции, где-то через внутренние, как, кстати, в бобслее. Мы даже в суд не ходили, решение в пользу России принял внутренний трибунал и вернул наших спортсменов к отбору на Олимпиаду», — добавил министр.

В декабре Дегтярев в ходе олимпийского собрания сообщил, что на текущий момент 67 международных федераций, включая 34 по олимпийским дисциплинам, допускают российских спортсменов до участия в международных соревнованиях.

