В Госдуме назвали латвийских спортсменов заложниками политики

«Они в этой ситуации стали заложниками своих законов, принятых раньше — не общаться с россиянами, особенно в игровых видах спорта. По отношению к ним начнутся какие-то, возможно, судебные процессы в их стране. Поэтому такие предостережения латвийских спортсменов сейчас понятны — вдруг такое общение с россиянами не понравится кому-то из граждан в стране. Поэтому их заранее предупреждают», — сказала Журова.