В Минске возмутились запретом Латвии на общение с белорусскими спортсменами

Депутат указала на то, что «спорт должен объединять, а не разделять». «И мы, как представители спортивного и политического сообщества Беларуси, будем продолжать на всех площадках отстаивать это право наших атлетов — права быть услышанными, уважаемыми и конкурировать на равных», — заявила парламентарий.