В Казахстане в прямом эфире покажут Олимпийские игры-2026

Олимпийские игры 2026 года станут четвёртыми зимними Олимпийскими играми в Италии (Кортина-д’Ампеццо ранее принимала Игры 1956 года) и первым мероприятием в Милане. Впервые в истории официально два города будут совместно принимать соревнования, а также впервые с Олимпиады в Сараево 1984 года церемонии открытия и закрытия пройдут в разных городах.