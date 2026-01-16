Губерниев призвал поощрить деньгами российских участников Олимпиады-2026

Губерниев отметил, что выплатить премии можно не только призерам, но и другим спортсменам, которые выступят на Играх. «Это решение примут правительство и местные власти. Думаю, они найдут возможность дать премии людям. Страна от этого точно не станет беднее», — сказал он.