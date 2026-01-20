Ричмонд
Российские паралимпийцы получили возможность выступить на Играх-2026

В лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде Паралимпийский комитет России сможет подавать заявки на получение спортсменами приглашений на Игры.

Источник: РИА "Новости"

Международный паралимпийский комитет (IPC) принял решение, позволяющее российский спортсменам участвовать в Паралимпийских играх 2026 года в Италии. Об этом «Матч ТВ» сообщил глава Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков.

Генеральная ассамблея IPC 27 сентября 2025 года приняла решение о полном восстановлении членства ПКР. Российские паралимпийцы вновь смогут участвовать с флагом, гимном и национальной символикой в международных соревнованиях, включая Паралимпийские игры.

При этом позднее IPC сообщил, что российские спортсмены не выступят на Паралимпийских играх в 2026 году, поскольку «на практике» не смогут пройти квалификацию из‑за позиции международных федераций, которые их не допускали к отбору.

«Сегодня ситуация поменялась. IPC изменил свое решение и проинформировал ПКР и все членские организации о том, что в лыжных гонках, горнолыжном спорте и сноуборде ПКР на общих условиях может подавать заявки на получение двухсторонних приглашений», — сказал Рожков.

Двусторонние приглашения на Паралимпиаду — исключение из общих правил, позволяющее спортсменам выступать на Играх через индивидуальные квоты, а не через отборочные турниры.

После начала военной операции на Украине Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать к соревнованиям российских и белорусских спортсменов. IPC приостановил членство ПКР в 2022 году, объяснив это его «неспособностью выполнять обязательства в соответствии с уставом» организации. Спортсмены из России могли выступать только в индивидуальном зачете и нейтральном статусе.

Зимние Паралимпийские игры пройдут с 6 по 15 марта 2026 года в Милане и Кортина‑д’Ампеццо.

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
