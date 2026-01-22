Журова: «Русофобские настроения в Латвии дошли до безумия. Будут закрывать наших спортсменов черным квадратиком?»

Ранее директор спортивных программ телекомпании TV3 Group Томс Цирценис заявил, что латвийское телевидение во время трансляции Олимпийских игр-2026 будет включать рекламу в момент выступления российских и белорусских спортсменов.
"Решение абсурдное, конечно, оно вообще не про спорт. Русофобские настроения в Латвии дошли до безумия. Одно дело, когда выступают фигуристы по одиночке. Тогда латвийские телеканалы, зная расписание выступлений, могут поставить рекламу в моменте, когда катаются российские фигуристы.
А как вставишь рекламу, когда российская конькобежка Анастасия Семенова побежит масс-старт на Олимпиаде? Видимо, черным квадратиком будут закрывать нашего спортсмена в общей массе. Бред, конечно. Либо латвийские телеканалы просто не покажут гонку вообще. Или лыжные гонки, во время которых ты не знаешь, когда в прямом эфире покажут спортсмена той или иной страны. Латвийцы сами себя загоняют в угол«, — цитирует Журову “ВсеПроСпорт”.