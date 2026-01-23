Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министр спорта РФ раскрыл, сколько россиян выступят на Зимней Олимпиаде-2026

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев рассказал, сколько российских спортсменов выступят на Зимних олимпийских играх-2026 в Италии.

Источник: РИА "Новости"

На 23 января приглашение на ОИ-2026 получили 9 отечественных атлетов.

«Максимум на Олимпиаде 13 человек выступят. Будем смотреть, однозначно болеть. Дискуссия про нейтральный статус тяжелая. Как гражданин и человек, который заседал 13 лет в Госдуме, я это понимаю. Но препятствовать спортсменам выступать — неправильно. Они выступают за Россию, привозят медали за Россию. А параллельно мы восстанавливаемся с разной степенью успеха», — приводит слова Дегтярева РИА Новости.

Зимняя Олимпиада пройдет в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.