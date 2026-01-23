Дегтярев рассказал, каким видит будущее российского спорта через 10 лет

«Во-первых массовым, — ответил министр и глава ОКР на вопрос, каким он видит российский спорт через 10 лет. — Вижу, как утром и вечером все парки заполнены счастливыми родителями и детьми, которые занимаются спортом. Во дворах установлено современное оборудование для занятий спортом. Государство знает, чем вы занимаетесь, и министр спорта видит, что вы занимаетесь. Спорт высших достижений — это победы на всех чемпионатах мира, Олимпийских играх, гордость за наш флаг».