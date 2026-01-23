Токаев вручил флаг сборной Казахстана перед Олимпиадой-2026

— В Олимпийских играх примут участие около 40 атлетов из Казахстана, которые выступят в 10 видах спорта. Для большинства из них это будет дебют на столь престижных состязаниях. Предстоящие соревнования не только откроют перед вами уникальные возможности, но и послужат серьезным испытанием. Путь к зимней Олимпиаде был непростым. Наши атлеты показали отличные результаты на международных аренах, завоевав 17 золотых, 31 серебряную и 21 бронзовую медали. Большие надежды мы также возлагаем на наших спортсменов, которым предстоит защищать честь страны на Паралимпийских играх. Несгибаемый дух и сильная воля паралимпийцев являются примером для всех нас. На данный момент мы получили 10 лицензий для участия в Паралимпийских играх, которые пройдут в Италии в начале марта. Ожидается, что это число может увеличиться, — заявил Президент.