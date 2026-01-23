Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МОК пообещал строгие меры безопасности для российских спортсменов на ОИ

В МОК отметили, что полностью доверяют итальянским властям в вопросах безопасности на предстоящих Играх.

Источник: Getty Images

Российские спортсмены на Олимпиаде 2026 года в Италии будут обеспечены строгими мерами безопасности, как и атлеты из всех остальных стран. Об этом Odds.ru сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).

«Для всех делегаций и нейтральных спортсменов на зимних Олимпийских играх приняты соответствующие меры безопасности. Как всегда, ответственность за обеспечение безопасности несут местные власти. Они проинформировали МОК о том, что будут приняты самые строгие меры безопасности. МОК полностью доверяет итальянским властям», — заявили в МОК.

На Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо россияне смогут выступить на тех же условиях, что и в Париже-2024, — в нейтральном статусе и только в индивидуальных соревнованиях. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев говорил, что в Италии выступят максимум 13 российских спортсменов.

В данный момент допуск на Игры получили фигуристки Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова.

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше