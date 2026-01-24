Ричмонд
«Это очередное позорище». МОК напомнил, что россияне не примут участия в церемонии открытия Олимпиады

Повторение Парижа-2024.

Источник: Спорт-Экспресс

Российских спортсменов, которые выступят на зимней Олимпиаде-2026 в нейтральном статусе, не пустят на церемонию открытия соревнований. Об этом в очередной раз напомнили в субботу в пресс-службе МОК. Сообщение вновь вызвало бурную реакцию среди бывших спортсменов.

Только с трибун

Как отметили в пресс-службе МОК, россияне смогут посмотреть на представление в качестве зрителей. «Нейтральные атлеты не будут участвовать в параде спортсменов на церемонии открытия Олимпийских игр, однако им будет дана возможность присутствовать на ней как в Милане, так и в горных районах», — сообщили ТАСС в организации.

Напомним, о невозможности участия россиян в церемонии впервые стало известно в сентябре. Тогда исполнительный комитет МОК принял решение допустить наших спортсменов до Игр на тех же условиях, на которых они посетили Олимпиаду-2024 — то есть без парада, командных дисциплин и зачета.

Церемония открытия состоится 6 февраля. На данный момент приглашения на Игры получили девять россиян, включая фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Савелия Коростелева и Дарью Непряеву. По словам министра спорта РФ Михаила Дегтярева, от России на итальянской Олимпиаде выступят не более 13 человек.

Разная реакция

Решение МОК вызвало резкую оценку в России. Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов в комментарии РИА «Новости» назвал ситуацию «позорищем».

«Не понимаю, почему наших спортсменов не пустили. Из соображений безопасности? Наши ребята и так выступают без флага, гимна и других опознавательных знаков. Может, их даже не пустят в олимпийскую деревню и будут привозить прямо на площадку? Я этого не понимаю. Привезли в непонятном статусе. За команду беженцев никто не волнуется? Они примут участие в церемонии? Это очередное позорище. Постоянно ищут способы поиздеваться над нашими спортсменами», — заявил Фетисов.

Но есть и другое мнение. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев убежден — идти на параде без флага и гимна было бы унизительнее.

«Открытие и парад на Олимпийских играх — это представление своей страны, своего флага и так далее. Если же спортсмены в нейтральном статусе выходят на парад, то это в некотором роде просто унижение. Поэтому лучше в таком не участвовать.

В параде надо участвовать только в полной мере, со всеми в равной степени. Вот тогда это действительно и память, и достоинство, и уважение. Поэтому абсолютно не стоит переживать, может быть, даже и хорошо, что не пришлось самим отказываться от такого мероприятия», — заявил Васильев в интервью РИА «Новости».

Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
