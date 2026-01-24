«Это очередное позорище». МОК напомнил, что россияне не примут участия в церемонии открытия Олимпиады

«Открытие и парад на Олимпийских играх — это представление своей страны, своего флага и так далее. Если же спортсмены в нейтральном статусе выходят на парад, то это в некотором роде просто унижение. Поэтому лучше в таком не участвовать.



В параде надо участвовать только в полной мере, со всеми в равной степени. Вот тогда это действительно и память, и достоинство, и уважение. Поэтому абсолютно не стоит переживать, может быть, даже и хорошо, что не пришлось самим отказываться от такого мероприятия», — заявил Васильев в интервью РИА «Новости».