Казахстан назвал состав на Олимпиаду-2026 по всем видам спорта

Казахстан будет представлен 36 спортсменами в 10 видах спорта на зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом объявила Национальная олимпийская команда. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо.