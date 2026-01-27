Ричмонд
Казахстан назвал состав на Олимпиаду-2026 по всем видам спорта

До старта зимних Олимпийских игр в Италии остаётся десять дней — сборная Казахстана официально утвердила заявку на Игры в Милане и Кортине-д’Ампеццо, передают Vesti.kz.

Источник: НОК РК

Казахстан будет представлен 36 спортсменами в 10 видах спорта на зимних Олимпийских играх 2026 года. Об этом объявила Национальная олимпийская команда. Соревнования пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортине-д’Ампеццо.

Фигурное катание

  • Михаил Шайдоров
  • Софья Самоделкина

Фристайл-могул

  • Юлия Галышева
  • Анастасия Городко
  • Аяулым Амренова
  • Павел Колмаков

Фристайл-акробатика

  • Шерзод Хаширбаев
  • Асылхан Асан
  • Динмухамед Райымкулов
  • Роман Иванов
  • Аяна Жолдас

Биатлон

  • Владислав Киреев
  • Асет Дюсенов
  • Айша Ракишева
  • Милана Генева

Лыжные гонки

  • Виталий Пухкало
  • Амиргали Муратбеков
  • Наиль Башмаков
  • Ксения Шалыгина
  • Надежда Степашкина
  • Дарья Ряжко
  • Анна Мельник

Конькобежный спорт

  • Евгений Кошкин
  • Надежда Морозова
  • Кристина Силаева
  • Арина Ильященко
  • Елизавета Голубева

Шорт-трек

  • Абзал Ажгалиев
  • Денис Никиша
  • Яна Хан
  • Ольга Тихонова

Горнолыжный спорт

  • Ростислав Хохлов
  • Александра Скороходова
  • Прыжки на лыжах с трамплина
  • Илья Мизерных
  • Данил Васильев

Лыжное двоеборие

  • Чингиз Ракпаров

Также определены знаменосцы сборной Казахстана на церемонии открытия Олимпиады — ими станут Денис Никиша и Аяулым Амренова.

Зимние Олимпийские игры-2026 станут первыми в истории, которые пройдут сразу в двух городах-хозяевах — Милане и Кортине-д’Ампеццо (Италия).