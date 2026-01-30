Ричмонд
Тарпищев оценил работу главы МОК

Глава Федерации тенниса России (ФТР) и член Международного олимпийского комитета (МОК) Шамиль Тарпищев положительно оценил работу президента организации Кирсти Ковентри. Об этом сообщает Sport24.

Источник: РИА "Новости"

«Она — молодец! Очень продвинутая, легендарная личность, хорошо чувствует молодежь. Все комиссии и семинары проходят очень современно», — заявил Тарпищев. Глава ФТР добавил, что при Ковентри в МОК появились положительные подвижки для российских спортсменов.

Ранее министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев рассказал о позиции МОК по допуску россиян до международных турниров. По его словам, организация находится на стороне России.

Ковентри была избрана новой главой МОК 20 марта прошлого года. За месяц до этого в отставку подал немец Томас Бах, который занимал пост президента организации с 2013 года.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше