Допинг-контроль на Олимпиадах: прийти могут даже ночью

На переезд в новое здание и дооборудование римской лаборатории требовалось 20 миллионов евро, и завершить все это было нужно до июля 2024 года. Денег долгое время не было, затем поджимали сроки, затем нужно было заново проходить аккредитацию ВАДА, что является отдельным сложным процессом. В итоге успели к 21 января 2026 года, буквально за десять дней до открытия олимпийской деревни. Новое здание отремонтировано за 14 месяцев, лаборатория способна проверять до 25 тысяч проб в год. Пиковая нагрузка — 200 проб в сутки в период Игр, и все соревновательные, как правило, должны быть проверены в течение 24 часов, чтобы избежать ситуации, когда кто-то будет награжден после сдачи положительной пробы, что случалось раньше.