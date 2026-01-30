Допинг-контроль на Олимпиадах: прийти могут даже ночью

Олимпиады — это не только праздник спорта, но и совершенно отдельный режим работы антидопинговых организаций, задача которых перед и во время Игр — не допустить даже малейшей вероятности того, что на главный старт четырехлетия попадет спортсмен, в отношении которого имеются обоснованные подозрения. Поэтому все на Олимпиадах происходит не так, как обычно. И некоторые спортсмены оказываются к этому не готовы. Например, к тому, что проверить тебя могут в любой момент, даже глубокой ночью, что невозможно за пределами Игр.
Работа по мониторингу антидопинговых правил вокруг Олимпиады делегирована Международному агентству по тестированию (ITA). Именно эта структура отвечает за все, что касается проверок олимпийцев. Детальные планы тестирования ITA на ОИ-2026 уже опубликованы. Программа состоит из двух основных фаз.
Предолимпийская фаза
Цель: обеспечить скоординированное тестирование спортсменов, которые, вероятно, поедут на Игры, до их начала.
Сроки: с 31 октября 2025 года. Компетентные организации (национальные антидопинговые агентства, международные федерации или ITA) тестируют спортсменов по всему миру.
План тестов: точное количество запланированных предолимпийских тестов не разглашается. ITA выявляет пробелы и дает рекомендации по тестированию другим организациям.
Публикация статистики: ITA заявило, что предварительные результаты предолимпийской программы будут опубликованы перед началом Игр, а окончательный отчет — после их завершения.
Именно с 31 октября 2025 года ITA получило право на тестирование спортсменов, даже если они еще не отобрались на Игры, но потенциально имеют такую возможность. Для самих спортсменов внешне ничего не меняется, лишь иногда в графе «тестирующая организация» в протоколе допинг-контроля они могут увидеть «ITA».
Внутренние задачи предолимпийской фазы в том числе заключаются в том, чтобы выявить спортсменов, поведение которых может показаться подозрительным. Например, если человек в последний момент часто меняет информацию о своем местонахождении. Также ищут тех, в чьих внесоревновательных пробах содержатся запрещенные на соревнованиях субстанции. Последние попадают в особую группу мониторинга, так как становится понятно: высок риск, что анализ соревновательной пробы окажется неблагоприятным.
Отдельного внимания заслуживает процедура получения терапевтических исключений (ТИ), разрешающих спортсменам использовать запрещенные субстанции по доказанным медицинским основаниям. Чтобы гарантировать рассмотрение всех заявок до начала Игр, спортсменам было рекомендовано подавать заявки на новые ТИ не позднее 31 декабря 2025 года. С 1 января 2026 года заявки подаются напрямую в офис ITA в олимпийской деревне, который уже работает.
Фаза во время Игр
Сроки: с момента открытия олимпийской деревни и до ее закрытия.
План тестов: во время Игр запланировано примерно 2200 процедур допинг-контроля, что приведет к сбору около 3000 проб (моча, кровь, сухие капли крови).
Персонал и инфраструктура: для работы будет привлечено около 150 инспекторов допинг-контроля, 400 сопровождающих и создано 23 станции допинг-контроля на спортивных объектах и в олимпийских деревнях.
Особенность данной фазы заключается в том, что с момента заселения в олимпийскую деревню спортсмен может стать объектом тестирования в любое время суток, даже ночью. К этому нужно быть готовым, потому что в обычных условиях с 23.00 до 05.00 спортсменов не беспокоят. Но на Игры этот запрет не распространяется.
Где проверяют?
Все пробы будут анализироваться в лаборатории в Риме, и эта история заслуживает отдельного пояснения, так как итальянцы едва успели. Во время Олимпиады антидопинговая лаборатория должна быть готова проводить анализ 150 проб в день. Римская лаборатория изначально была слишком мала для подобной нагрузки — там работали всего 25 человек, а площадь помещения составляла 400 квадратных метров. Для сравнения — олимпийская лаборатория Парижа занимала площадь 3000 квадратных метров.
На переезд в новое здание и дооборудование римской лаборатории требовалось 20 миллионов евро, и завершить все это было нужно до июля 2024 года. Денег долгое время не было, затем поджимали сроки, затем нужно было заново проходить аккредитацию ВАДА, что является отдельным сложным процессом. В итоге успели к 21 января 2026 года, буквально за десять дней до открытия олимпийской деревни. Новое здание отремонтировано за 14 месяцев, лаборатория способна проверять до 25 тысяч проб в год. Пиковая нагрузка — 200 проб в сутки в период Игр, и все соревновательные, как правило, должны быть проверены в течение 24 часов, чтобы избежать ситуации, когда кто-то будет награжден после сдачи положительной пробы, что случалось раньше.
Перепроверки
Все собранные на Играх пробы будут рассматриваться на предмет долгосрочного хранения. Как правило под данный регламент попадают пробы призеров или те образцы, которые по каким-то причинам вызывают сомнения у антидопинга. Такие пробы передаются на хранение в лабораторию Лозанны, где реализован контроль доступа к морозильникам (их рабочая температура — минус 70 градусов) через ключ-карты, что исключает возможность захода постороннего или даже неавторизованного сотрудника. Пробы смогут перепроверять до 2036 года, десять лет, как недавно провели перепроверку образцов из Рио-2016, выявив семь положительных случаев, не обнаруженных раньше. И кто знает, как изменятся протоколы ОИ-2026 за следующие десять лет.
Сергей Лисин