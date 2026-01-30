Овечкин, Большунов и все звезды фигурки. Какой была бы Россия на Олимпиаде-2026 в оптимальном составе?

Альтернативная история — штука во многом бесполезная, но как мыслительное упражнение интересная. Что было бы, если бы СССР не распался? Или выжили динозавры? Отвечать можно как угодно, потому что проверить невозможно.
У нас материи попроще — через неделю зимняя Олимпиада, а Россия выступает в ней в составе примерно 13 человек (еще не все заявки согласовал МОК). По два спортсмена в фигурном катании, лыжах, санях, коньках, шорт-треке, горных лыжах и один — в ски-альпинизме. Больше нигде россияне не ожидаются, разве что случится чудо. Это совсем не то же самое, что было суровой зимой 2022-го в Пекине, где Россия выступала под флагом ОКР, но с 212 спортсменами — в 16 раз больше. Тогда россияне выиграли 32 медали — 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Позже одна из золотых наград, в командном турнире по фигурному катанию, из-за допингового нарушения Камилы Валиевой превратилась в бронзу (5−12−15). Россия так и осталась на 9-м месте общего зачета, если считать по золоту. Хотя, например, по общему числу медалей мы вторые, а по сбалансированной очковой системе 3−2−1 — третьи после Норвегии и Германии.
В общем, неплохая была Олимпиада. Теперь же наша надежда — зацепить пару медалей, при оптимальном раскладе и расцвете наших лыжников — 3−4. Но что было бы, выступай мы в Милане оптимальным составом? С Большуновым, Овечкиным, всеми фигуристами, фристайлистами, сноубордистами и далее по списку?
Конечно, оценка умозрительна. В большинстве видов спорта наши спортсмены сталкивались с равными соперниками последний раз в 2022 году. Можно еще как-то сравнить результаты на одинаковых дистанциях — типа конькобежного спорта на 500 метрах (хотя зануды правильно скажут, что катки везде разные, уровень моря отличается
Получается, уместнее всего сравнивать субъективное фигурное катание и в отдельных случаях бобслей/скелетон (глава нашей федерации даже придумал как, но об этом позже). Но мы попробуем. Если у вас другое мнение — ждем в комментариях.
Где бы были медали?
Фигурное катание. Однозначно была бы медаль в команднике, минимум серебро. Вероятно, и максимум — с учетом Малинина и американских танцев. Был бы шанс на большее количество медалей у женщин, особенно если мы добавляем в модель условие, что наши ездили хотя бы последний сезон по международке. Ну и пары — золото, быть может, оптимистично, но и Мишина/Галлямов, и Бойкова/Козловский боролись бы за медали. Давайте тоже дадим одно серебро. В общем, что-то вроде 1−2−1 в фигурном катании вполне реалистично.
Лыжные гонки. Савелий Коростелев, подбираясь к Олимпиаде, уже попадает в топ-10 и проигрывает только норвежцам (которых в Кортине-д’Ампеццо будет не восемь, как на Кубке мира, а четверо). Что мы точно можем допустить — медали в эстафете, причем в обеих. И даже в мужском командном спринте. Думается, что мотивированный Большунов в ранге трехкратного олимпийского чемпиона тоже бы рвал и метал (причем в буквальном смысле). И металл бы завоевал. Где-нибудь по теории перехода количества в качество перепало б и золото. Наша лыжная команда выступает выше своих возможностей уже вторую Олимпиаду подряд (в Сочи все спас только 50-километровый марафон, зато как спас). Короче, в лыжах вполне реально что-то вроде 1−4−2. Это хуже, чем 3−3−0 в Пекине, но и Клебо в потрясающей форме, и у женщин мировой пелетон шагнул вперед.
Биатлон. 0 — и вряд ли тут нужны комментарии.
Хоккей. Этот абзац заслуживает дискуссии. Российская сборная из энхаэловцев, многие из которых по отдельности радуют нас за океаном, могла бы выступить как угодно. Здесь очень много вводных — какой тренерский штаб ее бы собирал, как и с какой философией. Но по крайней мере в фэнтези-турнирах Россия наверняка была бы среди фаворитов. Вряд ли выше Канады и США, которые у букмекеров считаются фаворитами и сейчас, но с европейцами побороться могла бы — а дальше все зависит от сетки и числа сенсаций. На наш взгляд, уж бронзу в мужском турнире мы были бы вправе ожидать.
Бобслей, сани, скелетон. Результаты международных соревнований после возвращения оказались противоречивыми. Не то чтобы Павел Репилов и Дарья Олесик, которые едут на Олимпиаду, близки к медалям — скорее они крепкие середняки. Но, к примеру, скелетонист Владислав Семенов выкашивает все на Кубке Европы, забирая победу за победой. На Олимпиадах у любой команды должны быть «шальные» медали, которых не ожидали. Эти виды спорта более чем подходят — тем более что в санях и скелетоне есть командные виды.
Вот что говорил глава бобслейной федерации Анатолий Пегов про уровень России в мире: «Если нас допустят, у нас будут медали на Олимпиаде. И в бобслее, и в скелетоне очень сильные составы, много талантливой молодежи. Даже несмотря на изоляцию, могу уверенно сказать: девочки и ребята входят в топ-5 мира. Как сравниваю? Благодаря поддержке Минспорта мы уже неоднократно выезжали на сборы в Китай — и именно сразу после проведения там этапа Кубка мира. И могли сравнивать все показатели спортсменов из других стран и наших ребят. Ростислав Гайтюкевич и его экипаж были бы в тройке призеров».
По сумме в этих трех видах спорта вполне реально что-то вроде 0−1−1.
Фристайл и сноуборд. В России традиционно сильная акробатика — кстати, белорусы в ней в Милане будут представлены. Не сказать, что за четыре года мир в ней ушел далеко вперед, совершил революцию а-ля четверные прыжки в фигурном катании — баллы в одном и том же диапазоне. В сноуборде россияне традиционно сильны в параллельном (в том числе гигантском) слаломе. Хочется, конечно, где-то найти третье золото — но вероятнее расклад вроде 0−2−1.
Прыжки с трамплина. Несмотря на то что российские прыгуны — действующие вице-чемпионы Олимпиады в смешанной команде, будем реалистами — в этом виде спорта медаль нам светит только в случае очередной дисквалификации соперников.
Лыжное двоеборье. Тут потребуется еще больше дисквалификаций — в команде россиян на Олимпиаде в Пекине просто не было.
Керлинг. Пожалуй, еще более несравнимая штука, чем другой игровой вид спорта — хоккей. Учитывая, что в Пекине россияне не были близки к плей-офф ни у мужчин, ни у женщин, сомнительно рассчитывать на медаль в данном виде спорта.
Ски-альпинизм. В данном случае у россиян были почти полноценные возможности квалифицироваться по сравнению с другими видами спорта — отобрался Никита Филиппов. Он завоевал бронзу на недавнем этапе Кубка мира — будем болеть за повторение успеха в Италии. Но это неочевидное развитие событий.
Коньки и шорт-трек. Конечно, тяжело на Олимпиаде без лидеров — Дарьи Качановой, Семена Елистратова, а Владимир Семирунний берет медали за Польшу, в которой мог и не оказаться при ином развитии ситуации. Но что есть, то есть — в нынешних реалиях наша коньковая сборная в состоянии «зацепить бы медальку». Но положа руку на сердце — вряд ли больше одной бронзы.
Горные лыжи. Тоже 0 — потому что всегда было 0.
Кстати, проект Totallympics прогнозирует медальный зачет по результатам чемпионатов мира — то, чем уже много лет промышляем и мы. По понятным причинам в нем нет России. Россия в такой таблице оказалась бы 15-й.
Итог
Получилась не самая бодрая, но честная картина — по прикидкам «СЭ», Россия бы завоевала 2 золотых, 7 серебряных и 6 бронзовых медалей. Главные потери — биатлон, который за четыре года простоя сильно отстал от мира, медалеемкие коньки и шорт-трек, в которых не хватает международной практики, и сноуборд и фристайл, где при всем разнообразии видов всегда вылезала неожиданная или прогнозируемая медаль. Может быть одна из серебряных медалей превратилась бы в золото — но сути это не меняет: сейчас мы даже без санкций могли откатиться к результатам в районе Ванкувера-2010.
И эти авгиевы конюшни придется разгребать. Но для начала — полноценно вернуться. Ну, а дальше на фоне повышенной мотивации и энтузиазма на фоне возвращения возможны самые разные варианты.
Дмитрий Кузнецов