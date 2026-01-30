Овечкин, Большунов и все звезды фигурки. Какой была бы Россия на Олимпиаде-2026 в оптимальном составе?

У нас материи попроще — через неделю зимняя Олимпиада, а Россия выступает в ней в составе примерно 13 человек (еще не все заявки согласовал МОК). По два спортсмена в фигурном катании, лыжах, санях, коньках, шорт-треке, горных лыжах и один — в ски-альпинизме. Больше нигде россияне не ожидаются, разве что случится чудо. Это совсем не то же самое, что было суровой зимой 2022-го в Пекине, где Россия выступала под флагом ОКР, но с 212 спортсменами — в 16 раз больше. Тогда россияне выиграли 32 медали — 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Позже одна из золотых наград, в командном турнире по фигурному катанию, из-за допингового нарушения Камилы Валиевой превратилась в бронзу (5−12−15). Россия так и осталась на 9-м месте общего зачета, если считать по золоту. Хотя, например, по общему числу медалей мы вторые, а по сбалансированной очковой системе 3−2−1 — третьи после Норвегии и Германии.