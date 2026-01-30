Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Журова — об Олимпиаде: «Буду сидеть дома с флагом во время выступления наших!»

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с «СЭ» рассказала, почему стоит смотреть Олимпиаду-2026.

Источник: РИА "Новости"

«Я буду смотреть Олимпиаду, хочу поболеть за наших. Я, будучи спортсменкой, знаю, насколько эта сила энергии важна. Возможно, это просто вера в чудо, но пусть спортсмены знают, что за них болеют не только в зале, где будет очень мало их соотечественников, но еще и телезрители. Я буду сидеть дома с флагом во время выступления наших!» — сказала Журова «СЭ».

Зимняя Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина д’Ампеццо. В нейтральном статусе будет участвовать 13 спортсменов из России.