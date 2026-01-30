Первые представители Беларуси прибыли в олимпийскую деревню в Милане

МИНСК, 30 янв — Sputnik. Первые представители белорусской сборной прибыли в олимпийскую деревню в Милане, сообщили в пятницу в Национальном олимпийском комитете республики.
«Первые представители нашей делегации уже прибыли в олимпийскую деревню и приняли комнаты, где будут проживать атлеты и тренеры», — говорится в сообщении.
В штабе команды отметили, что условия в деревне хорошие: везде чисто, есть все необходимое, создан уют и по-итальянски гостеприимно. Там также подчеркнули, что по некоторым позициям организация лучше, чем в Париже на летней Олимпиаде.
По данным НОК, в субботу, 31 января, в Милан прибудут медицинская бригада из РНПЦ спорта, а также первые спортсмены и тренеры.
Белорусские атлеты будут жить по соседству с командами из Бельгии, Канады, Южной Кореи и Казахстана.
XXV зимние Олимпийские игры в Милане и Кортине-д’Ампеццо состоятся с 6 по 22 февраля 2026 года. В общей сложности будут разыграны 116 комплектов медалей в 16 видах.
Беларусь в Италии представят 7 спортсменок: в горнолыжном спорте — Мария Шканова, в конькобежном — Марина Зуева, в лыжных гонках — Анна Королева, в фигурном катании — Виктория Сафонова, а в фристайле (лыжной акробатике) — Анна Гуськова, Анна Деруго и Анастасия Андриянова.