Глава МОК не назвала сроков полноценного допуска россиян

Глава МОК Ковентри заявила, что сроков полноценного допуска россиян нет.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри сообщила об отсутствии конкретного временного срока для принятия решений о полном возвращении российских спортсменов и восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР).

В воскресенье состоялась пресс-конференция по итогам второго дня исполкома МОК в Милане в преддверии Олимпийских игр. Олимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет 6—22 февраля. На Играх выступят 13 российских спортсменов.

«Конкретного времени нет. Мы следуем тому же процессу, которому следовали перед Парижем», — заявила Ковентри на пресс-конференции в ответ на вопрос, когда МОК должен полностью вернуть российских спортсменов на международную арену и восстановить ОКР.

