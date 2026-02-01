Глава МОК не назвала сроков полноценного допуска россиян

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости, Андрей Симоненко. Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри сообщила об отсутствии конкретного временного срока для принятия решений о полном возвращении российских спортсменов и восстановлении статуса Олимпийского комитета России (ОКР).
В воскресенье состоялась пресс-конференция по итогам второго дня исполкома МОК в Милане в преддверии Олимпийских игр. Олимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо пройдет
«Конкретного времени нет. Мы следуем тому же процессу, которому следовали перед Парижем», — заявила Ковентри на пресс-конференции в ответ на вопрос, когда МОК должен полностью вернуть российских спортсменов на международную арену и восстановить ОКР.