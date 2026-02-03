Во время сессии МОК показали кадры с Олимпиады в Сочи

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Кадры с Олимпийских игр 2014 года в Сочи были показаны в ролике на сессии Международного олимпийского комитета (МОК), которая проходит во вторник в Милане.
В ходе сессии были продемонстрированы ролики с яркими моментами предыдущих зимних Олимпиад, включая Игры 2014 года в Сочи. На одном из видео запечатлен норвежский биатлонист Эмиль Хегле Свендсен, он является двукратным чемпионом и бронзовым призером Игр-2014.
Предстоящая Олимпиада пройдет
