Расписание выступлений белорусских спортсменок на ОИ-2026

В горнолыжном спорте Беларусь будет представлять Мария Шканова, в конькобежном спорте — Марина Зуева, в лыжных гонках — Анна Королева, в фигурном катании — Виктория Сафонова, а в фристайле (лыжной акробатике) — Анна Гуськова, Анна Деруго и Анастасия Андриянова.