Расписание выступлений белорусских спортсменок на ОИ-2026

Беларусь на зимних Олимпийских играх представят семь спортсменок. В какие дни и в каких дисциплинах они выступят — смотрите в инфографике Sputnik.

Источник: Mattia Ozbot/Getty Images

В белорусскую делегацию на ОИ-2026 вошли семь спортсменок, впервые в истории республики в сборной страны на Играх нет мужчин.

В горнолыжном спорте Беларусь будет представлять Мария Шканова, в конькобежном спорте — Марина Зуева, в лыжных гонках — Анна Королева, в фигурном катании — Виктория Сафонова, а в фристайле (лыжной акробатике) — Анна Гуськова, Анна Деруго и Анастасия Андриянова.

Первое соревнование, в котором белоруски поборются за медали, стартует в субботу 7 февраля. Анна Королева будет соревноваться в скиатлоне на дистанции 10 километров классическим стилем и 10 километров свободным.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. В общей сложности на ОИ-2026 будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах.

Источник: https://sputnik.by/