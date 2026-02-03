Расписание выступлений белорусских спортсменок на ОИ-2026

В белорусскую делегацию на ОИ-2026 вошли семь спортсменок, впервые в истории республики в сборной страны на Играх нет мужчин.
В горнолыжном спорте Беларусь будет представлять Мария Шканова, в конькобежном спорте — Марина Зуева, в лыжных гонках — Анна Королева, в фигурном катании — Виктория Сафонова, а в фристайле (лыжной акробатике) — Анна Гуськова, Анна Деруго и Анастасия Андриянова.
Первое соревнование, в котором белоруски поборются за медали, стартует в субботу 7 февраля. Анна Королева будет соревноваться в скиатлоне на дистанции 10 километров классическим стилем и 10 километров свободным.
XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. В общей сложности на ОИ-2026 будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах.