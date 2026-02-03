Ричмонд
ITA протестировало на допинг всех белорусских участников Олимпиады-2026

К настоящему времени агентство проверило на допинг 2916 атлетов, было проведено свыше 7 тысяч тестов.

Источник: Reuters

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) проверило всех белорусских и российских участников зимней Олимпиады в Италии, говорится в отчете организации.

Документ был представлен во время сессии Международного олимпийского комитета, которая состоялась во вторник в преддверии соревнований в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

«Все участвующие нейтральные атлеты из России и Беларуси были подвергнуты тестированию перед Играми. Все без исключения были проверены согласно рекомендациям ITA», — сообщил руководитель организации Жак Антенен.

Он также отметил, кто к настоящему времени проведено 7100 тестов, ITA проверило на допинг 2916 атлетов.

XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. В общей сложности на ОИ-2026 будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах. В Италии выступят 13 российских спортсменов.

Беларусь в Италии представят 7 спортсменок: в горнолыжном спорте — Мария Шканова, в конькобежном — Марина Зуева, в лыжных гонках — Анна Королева, в фигурном катании — Виктория Сафонова, а в фристайле (лыжной акробатике) — Анна Гуськова, Анна Деруго и Анастасия Андриянова.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше