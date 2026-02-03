ITA протестировало на допинг всех белорусских участников Олимпиады-2026

МИНСК, 3 фев — Sputnik. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) проверило всех белорусских и российских участников зимней Олимпиады в Италии, говорится в отчете организации.
Документ был представлен во время сессии Международного олимпийского комитета, которая состоялась во вторник в преддверии соревнований в Милане и Кортина-д’Ампеццо.
«Все участвующие нейтральные атлеты из России и Беларуси были подвергнуты тестированию перед Играми. Все без исключения были проверены согласно рекомендациям ITA», — сообщил руководитель организации Жак Антенен.
Он также отметил, кто к настоящему времени проведено 7100 тестов, ITA проверило на допинг 2916 атлетов.
XXV зимние Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. В общей сложности на ОИ-2026 будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах. В Италии выступят 13 российских спортсменов.
Беларусь в Италии представят 7 спортсменок: в горнолыжном спорте — Мария Шканова, в конькобежном — Марина Зуева, в лыжных гонках — Анна Королева, в фигурном катании — Виктория Сафонова, а в фристайле (лыжной акробатике) — Анна Гуськова, Анна Деруго и Анастасия Андриянова.