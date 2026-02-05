Монсон назвал Олимпийские игры без российской сборной ненастоящими

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Боец смешанных единоборств (ММА) Джефф Монсон в разговоре с РИА Новости назвал ненастоящими Олимпийские игры без участия сборной России в полном составе.
Церемония открытия Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо пройдет 6 февраля. В соревнованиях примут участие 13 российских атлетов.
«Я не буду смотреть Олимпийские игры в Милане, потому что это не настоящая Олимпиада. Не допущена одна из сильнейших спортивных стран мира — Россия. За свою историю российские спортсмены завоевали больше золотых медалей, чем любая другая страна. И то, что происходит сейчас, совершенно нелепо», — сказал Монсон.
«Мне интересно смотреть спорт, я бы с удовольствием смотрел Олимпиаду. Но в нынешних условиях не буду этого делать из принципа. Очень надеюсь, что в скором времени России будет разрешено участвовать, спортсмены будут носить российскую форму, а на аренах будет звучать национальный гимн», — добавил он.
Осенью 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил Олимпийский комитет России (ОКР) из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ОКР обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение МОК и восстановить полноправное членство в организации. CAS 23 февраля 2024 года принял решение об отклонении апелляции, заявив, что исполком МОК «не нарушил принципов законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности». ОКР заявил, что решение CAS об отклонении апелляции свидетельствует о «невиданных масштабах гражданской и спортивной дискриминации» в отношении россиян в преддверии Олимпийских игр в Париже. В 2024 году ОКР привел свой устав в соответствие с Олимпийской хартией.