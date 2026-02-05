Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В МИД РФ назвали заявление представителей Италии об атаке на ОИ клеветой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала клеветой заявление итальянского МИД о причастности связанных с Россией хакеров к атакам перед Олимпиадой, передают РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Если подобные заявления делаются без доказательств, они называются клеветой», — сказала Захарова.

5 февраля министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил о кибератаках из России в преддверии Олимпийских игр.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Церемония открытия Олимпиады состоится 6 числа в 22:00 по московскому времени.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше