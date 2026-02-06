Еврокомиссия поддержала допуск российских спортсменов к Олимпийским играм

«Мы поддерживаем инклюзивность спортивных и культурных мероприятий. В то же время мы считаем важным отметить позицию Международного олимпийского комитета, который принял решение допустить российских спортсменов к участию в зимних Олимпийских играх в нейтральном статусе. Мы согласны с этой позицией, поскольку в основе олимпийских ценностей лежит также принцип мира… Мы уважаем право спортивных федераций и культурных организаций самостоятельно принимать решения об участии», — сказала она.