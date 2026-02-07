Диана Дэвис вынесла флаг Грузии на церемонии открытия Олимпиады-2026

Дэвис выступает в паре с Глебом Смолкиным в танцах на льду. Они оформили переход под флаг Грузии в июне 2023 года — до этого спортсмены представляли Россию. На Олимпиаде-2022 Дэвис и Смолкин, выступая от России, заняли 14-е место.
Вместе с Дэвис флаг Грузии на церемонии открытия пронес другой фигурист, Лука Берулава, который выступает в парном катании с Анастасией Метелкиной. Берулава и Метелкина — уроженцы России, но представляют Грузию.
Парад спортсменов на открытии Игр впервые в истории проходит в четырех локациях: Милане, Кортине-д’Ампеццо, Предаццо и Ливиньо. В Милане на стадионе «Сан Сиро» проходит основная часть церемонии.
Олимпиада-2026 пройдет в Милане и Кортине-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля.