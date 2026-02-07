Ричмонд
Захарова о намерении МОК вернуть Россию в мировой спорт: «Олимпизм должен отличаться спортивными достижениями, а не политическим безумием»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «СЭ» новость о возможном возвращении российского спорта на международную арену.

Источник: Спорт-Экспресс

Ранее издание The New York Times сообщило, что делегаты Международного Олимпийского комитета (МОК) выразили готовность содействовать возвращению российских спортсменов.

«МОК должен вернуть мировой спорт мировому спорту. Олимпизм должен отличаться достоинством и спортивными достижениями, а не гендерными извращениями и политическим безумием», — сказала Захарова «СЭ».

В 2022 году Международный олимпийский комитет рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям. В 2023 году МОК смягчил ограничения, разрешив выступления в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта, при этом подтвердив, что российские спортсмены не будут участвовать в командных турнирах на Олимпиаде 2026 года.

