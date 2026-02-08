Митинги, диверсия и вандализм. Все происшествия в Италии за первый день Олимпиады

Церемония открытия Олимпиады прошла только вчера. Однако событий, попавших в криминальную хронику, за первый день Игр уже достаточно. Какие-то напрямую связаны с Играми, а какие-то лишь косвенно.
Диверсия на путях
Новость о происшествиях на железных дорогах пришла еще 7 февраля. Reuters со ссылкой на минтранс Италии сообщило, что злоумышленники подожгли инфраструктуру недалеко от севера Болоньи.
В местной полиции заявили об аналогичных эпизодах в трех разных местах: неизвестные повредили стрелку и испортили электрические кабели. Позже издание ANSA написало, что силовики смогли обезвредить еще одно взрывное устройство на путях по направлению Болонья — Падуя.
Инцидент нарушил движение между Болоньей, Венецией и Миланом, где проходят Игры. СМИ сообщали о задержках до 90 минут. На центральном вокзале Рима «Термини» поезда опаздывали почти на три часа.
Министр транспорта Италии Маттео Сальвини назвал случившееся «преднамеренным нападением» со стороны того, «кто желает Италии зла».
Вандализм
В ночь на пятницу произошел еще один инцидент, который уже напрямую связан с Играми: офис Национального олимпийского комитета страны подвергся акту вандализма в Милане. Неизвестные испачкали красной краской фасад и логотип. Здание принадлежит организации Sport e Salute, там располагаются несколько национальных спортивных федераций Италии.
Другой акт вандализма случился прямо в олимпийской деревне, где проживают спортсмены. В период с декабря по середину января неизвестный повредил 70 душевых кабинок. Обнаружить это удалось лишь после начала Игр. Отмечается, что поломку нашли менеджеры из оргкомитета Милана, отвечающие за логистику. Во время обычной проверки систем водообеспечения они заметили утечку.
При этом попасть на объект можно было только по пропускам и QR-коду, а наблюдение осуществлялось частной охранной компанией.
Митинги
Первые демонстрации прошли еще в день открытия. Основной повод для недовольства — присутствие в Италии сотрудников иммиграционной и таможенной службы США (ICE). Министерство внутренней безопасности страны сообщало, что роль сотрудников ICE будет заключаться в «проверке и снижении рисков, связанных с транснациональными преступными организациями».
Акции протеста продолжились и во второй день: организаторы заявили о 10 тысячах участников. К поводам для недовольства добавилась политика Израиля, большие траты на проведение Игр и новый закон в Италии об ужесточении наказаний для нарушителей на митингах.
Их в субботу как раз было много. По информации AFP, несколько десятков людей в масках начали бросать камни и запускать фейерверки в представителей правоохранительных органов. Полиции пришлось применить водометы и слезоточивый газ. Сообщается о нескольких задержанных. Ждем, что будет дальше.
Максим Клементьев