Митинги, диверсия и вандализм. Все происшествия в Италии за первый день Олимпиады

Другой акт вандализма случился прямо в олимпийской деревне, где проживают спортсмены. В период с декабря по середину января неизвестный повредил 70 душевых кабинок. Обнаружить это удалось лишь после начала Игр. Отмечается, что поломку нашли менеджеры из оргкомитета Милана, отвечающие за логистику. Во время обычной проверки систем водообеспечения они заметили утечку.