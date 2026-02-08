РУСАДА в январе получило от атлетов 15 запросов на запрещенные лекарства

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в январе получило от спортсменов 15 запросов на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов (TUE) для лечения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе РУСАДА.
«В январе в РУСАДА поступило 15 запросов на оформление терапевтического использования, 16 запросов из ранее поданных были одобрены», — сказала собеседница ТАСС.
В 2025 году в Российское антидопинговое агентство поступило 204 запроса на терапевтическое использование запрещенных субстанций и методов для лечения, в 2024-м — 141, в 2023-м — 117, в 2022-м — 78.
Спортсмен в случае одобрения запроса получает разрешение (терапевтическое исключение) по медицинским показаниям использовать для лечения на протяжении определенного времени лекарственные препараты, содержащие вещества, запрещенные Всемирным антидопинговым агентством.