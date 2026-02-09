«Изменение климата угрожает зимним видам». Около ста олимпийцев протестуют против нефтедобычи

Очередной политический скандал произошел в разгар Игр-2026. Более сотни профессиональных спортсменов подписали открытое письмо в адрес Международного олимпийского комитета (МОК) с требованием прекратить сотрудничество с нефтяными компаниями.
«Самая большая угроза олимпийской мечте»
Письмо, адресованное президенту МОК Кирсти Ковентри и исполнительному совету организации, спортсмены начали жестко: «Самая большая угроза олимпийской мечте — это ископаемое топливо. Мы просим вас помочь устранить его влияние».
Авторы указали на прямую угрозу нефтедобычи для спорта: «Прямо сейчас олимпийская мечта рушится в результате изменения климата. К 2050 году лишь немногие из классических зимних олимпийских объектов останутся пригодными для проведения соревнований, и многие склоны, на которых мы тренируемся и соревнуемся, исчезнут».
Спортсмены также подчеркнули несостыковки в политике МОК: «Пока зимы теплеют, представители летних видов изнывают от аномальной жары. Мы считаем противоречием прославлять достижения человечества, одновременно получая деньги от индустрии, угрожающей снегу и безопасным температурам, от которых зависят все олимпийские виды спорта».
В конце письма авторы провели историческую параллель, призвав МОК отказаться от сотрудничества с нефтяниками, как это когда-то произошло с табачными компаниями: «В 1988 году зимние Олимпийские игры в Калгари стали первыми свободными от курения. Сегодня перед нами стоит тот же моральный выбор. Точно так же как табак был признан несовместимым с физическим здоровьем спортсменов, ископаемое топливо принципиально несовместимо с выживанием нашего спорта».
Звезды против нефти
Свои подписи под открытым письмом поставили более сотни спортсменов — в том числе 88 олимпийцев и 53 атлета, «стремящихся на Олимпиаду». Среди подписавших немало чемпионов разных лет: шведские лыжники Даниэль Ричардссон и Анна Дювик, американский фристайлист Алекс Холл, французская сноубордистка Клеманс Грималь, канадская гребчиха Бренда Тейлор, голландская конькобежка Эсме Виссер и многие другие.
Инициативу координирует шведский горнолыжник Бьорн Сандстрем. «На Олимпийских играх надо прославлять спортивные успехи, а не достижения нефтяной отрасли. Изменение климата угрожает зимним видам, а на 70% за него отвечают компании, сжигающие топливо. Не следует продвигать отрасль, которая губит нас самих», — заявил он в интервью изданию Expressen.
Сандстрем также указал, что итальянская нефтяная компания Eni является спонсором текущих Игр и отметил — письмо опубликовали, поскольку действовать надо срочно: «Это единственный способ достичь цели. Мы должны прислушаться к науке, здесь все ясно. Поэтому мы прибегли к единственному доступному инструменту».
В письме спортсмены выдвинули четыре конкретных требования к МОК: установить официальный диалог с представителями атлетов, основывать его на научных данных, принять политику, исключающую спонсорство компаний, работающих с ископаемым топливом, и интегрировать этот запрет в стратегическую рамку «Готовность к будущему».
Ответа от МОК на данный момент не последовало.
Егор Сергеев