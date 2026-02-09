«Изменение климата угрожает зимним видам». Около ста олимпийцев протестуют против нефтедобычи

В конце письма авторы провели историческую параллель, призвав МОК отказаться от сотрудничества с нефтяниками, как это когда-то произошло с табачными компаниями: «В 1988 году зимние Олимпийские игры в Калгари стали первыми свободными от курения. Сегодня перед нами стоит тот же моральный выбор. Точно так же как табак был признан несовместимым с физическим здоровьем спортсменов, ископаемое топливо принципиально несовместимо с выживанием нашего спорта».