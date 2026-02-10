Сразу шесть россиян выйдут на старт Олимпиады 10 февраля: больше не будет ни в один другой день

Во вторник наших болельщиков ждет один из самых насыщенных дней на этих Играх — мы увидим в деле сразу шестерых наших спортсменов. Правда, в медальных розыгрышах примет участие только половина из них — остальные пока только на пути к решающим раундам. Но все равно у нас будет редкий шанс не просто насладиться большим спортом, но и переживать за исход соревнований в четырех разных дисциплинах.
Коростелев и Непряева снова штурмуют спринт
Первыми на старт четвертого медального дня Олимпийских игр в Италии выйдут лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева. На этот раз спортсменам предстоит выступить в спринте, самой нелюбимой для себя дисциплине. Практически на всех, за исключением одного, этапах Кубка мира россиянам не удавалось пройти даже сито квалификации. Сделать это они не смогли и в рамках «Тур де Ски», где спринт классическим стилем проходил на олимпийской трассе.
Впрочем, сейчас все может сложиться иначе: максимальная квота даже для стран-лидеров составляет всего четыре человека. Это значит, что принципиальных конкурентов у наших ребят будет меньше. Савелий уже продемонстрировал в скиатлоне, что к Играм он подошел в лучшей для себя форме. А теперь у Дарьи появится отличная возможность показать, на что она способна.
В первую очередь российским лыжникам нужно преодолеть именно квалификацию, ведь в контактных забегах на выбывание они будут чувствовать себя сильнее. Если говорить о потенциальных обладателях золотой награды, то сюрпризы маловероятны. У мужчин главным фаворитом является Йоханнес Клебо, а вот у женщин за статус олимпийской чемпионки поборются шведки Юнна Сундлинг, Линн Сван и Майя Дальквист.
Гуменник представит многострадальную короткую программу
Одним из главных претендентов на олимпийскую медаль от России считается Петр Гуменник, который предстанет перед публикой в короткой программе. Конкуренция среди мужчин в фигурном катании невероятно высока, особенно если учесть сложнейший контент Малинина и уровень японцев, показанный в командном турнире. Но при идеальном исполнении двух программ наш Петр Первый может стать претендентом на подиум.
Другой вопрос, справится ли Гуменник с нервами, на которых решили поиграть правообладатели музыки на его короткую программу. За несколько дней до выхода на лед авторские права на композицию были отозваны персонально для нашего спортсмена. Хотя еще на отборочном турнире выступление российского фигуриста на музыку из фильма «Парфюмер» никого не смущало.
С музыкой на этой Олимпиаде в принципе творятся странные вещи. После выступления Эмбер Глен в командном турнире обладатель авторских прав и на ее композицию для произвольной программы возмущался в социальных сетях. Проблемы с музыкой бывают и во время выступлений. Анастасия Метелкина и Лука Берулава из сборной Грузии после своего выступления в воскресенье заявили, что им была включена неправильная версия композиции.
Олесик, Крылова и Посашков должны показывать свой максимум
Сито квалификации 10 февраля предстоит преодолеть не только лыжникам, но и представителям шорт-трека. От России здесь Алена Крылова и Иван Посашков, которые пробегут дистанции в 500 и 1000 м соответственно. На отборочных для Олимпиады Кубках мира ребята несколько раз выступали в этой дисциплине. Лучшим результатом для Алены стало 21-е место, а для Ивана 12-е. Нынешняя задача — просто пройти в следующую стадию.
Финальные попытки для себя на олимпийской санно-бобслейной трассе проведет Дарья Олесик, которая пока на 14-й позиции. Здесь та же проблема, что и у Павла Репилова. Видимых ошибок нет, а результат не самый впечатляющий. Скорее всего, дело в санях, которые здесь у наших спортсменов едут не так быстро, как у лидеров. Справедливости ради, соперницы дают шанс Дарье забраться повыше: некоторые из них допускают грубые ошибки.
Где еще разыграют награды 10 февраля?
Помимо озвученных видов спорта, баталии за медали высшего достоинства можно будет увидеть в биатлоне, где мужчины пробегут индивидуальную гонку, горнолыжном спорте, керлинге, прыжках на лыжах с трамплина и фристайле. Продолжается групповой турнир и в женском хоккее.
Павел Буров
Расписание соревнований на 10 февраля (время начала — московское)
11.15 Лыжные гонки. Спринт. Классический стиль. Квалификация.
12.30 Горнолыжный спорт. Женщины. Комбинация. Скоростной спуск.
12.30 Шорт-трек. Женщины. Квалификация. 500 м.
13.10 Шорт-трек. Мужчины. Квалификация. 1000 м.
13.45 Лыжные гонки. Спринт. Классический стиль. Гонки на выбывание. Мужчины * и женщины *
20.10 Хоккей. Женщины. Группа В Япония — Швеция.
14.30 Фристайл. Мужчины. Слоупстайл. Финал *
15.03 Шорт-трек. Смешанная командная эстафета. Финалы *
15.30 Биатлон. Мужчины. Индивидуальная гонка *
16.00 Горнолыжный спорт. Женщины. Комбинация. Слалом *
16.05 Керлинг. Смешанные пары. Матч за 3-е место.
18.40 Хоккей. Женщины. Группа В Италия — Германия.
19.00 Санный спорт. Женщины. Одиночки. 3−4 заезды *
20.05 Керлинг. Смешанные пары. Финал *
20.30 Фигурное катание. Мужчины. Короткая программа.
22.00 Прыжки с трамплина. Смешанные команды. Финал *
22.10 Хоккей. Женщины. Группа А Канада — США.
23.10 Хоккей. Женщины. Группа А Финляндия — Швейцария.
* Медальные розыгрыши.
Выделены соревнования с участием спортсменов из России.