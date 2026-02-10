Сразу шесть россиян выйдут на старт Олимпиады 10 февраля: больше не будет ни в один другой день

Впрочем, сейчас все может сложиться иначе: максимальная квота даже для стран-лидеров составляет всего четыре человека. Это значит, что принципиальных конкурентов у наших ребят будет меньше. Савелий уже продемонстрировал в скиатлоне, что к Играм он подошел в лучшей для себя форме. А теперь у Дарьи появится отличная возможность показать, на что она способна.