«Не хватает»: глава Ломбардии высказался об отсутствии россиян на Олимпиаде

Глава Ломбардии Фонтана: на Олимпиаде не хватает российских болельщиков.

Источник: Спорт РИА Новости

МИЛАН, 10 фев — РИА Новости. Президент итальянской области Ломбардия, где проходит часть соревнований на Зимней Олимпиаде, заявил РИА Новости, что городам, принимающим Игры, не хватает российских туристов и болельщиков.

«Всегда, когда какой-то страны не хватает, мы чувствуем ее отсутствие», — заявил Аттилио Фонтана, утвердительно отвечая на вопрос, ощущается ли отсутствие Россиян в Ломбардии.

Говоря о участии спортсменов из России под нейтральным флагом, он сказал: «Этот вопрос нужно задать МОК, а не мне».

Ранее американская газета New York Times предположила, что российский спорт близок к возвращению на мировую арену. Отмечается, что журналисты издания пришли к такому мнению после того, как на заседании Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане перед началом зимней Олимпиады члены организации выразили готовность приветствовать возвращение России к участию в основных соревнованиях.

