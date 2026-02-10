Генконсульство России в Милане не получает обращений на фоне проведения Игр

МИЛАН, 10 фев — РИА Новости. Генконсульство России в Милане не получает обращений и просьб о поддержке от российских граждан на фоне проведения Зимней Олимпиады в Италии, заявили РИА Новости в диппредставительстве.
«Сообщений о каких-либо проблемах к нам за минувшие дни не поступало, Олимпиада проходит без обращений от россиян», — сказал собеседник агентства.
В генконсульстве напомнили, что приехавшие на Олимпиаду российские спортсмены выступают на ней под нейтральным флагом. Тем не менее, российские дипломаты готовы оказать им консульскую поддержку, если такая необходимость возникнет.