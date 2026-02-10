Ричмонд
Дворкович рассказал, что хотел посетить короткую программу на ОИ в Милане

Дворкович рассказал, что не смог достать билет на соревнования фигуристов на ОИ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович рассказал РИА Новости, что планировал посетить короткую программу в мужском одиночном фигурном катании на Олимпийских играх в Милане, но не смог достать билет.

Олимпиада проходит в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Ранее Дворкович посещал соревнования по конькобежному спорту и шорт-треку на Играх в Италии.

«Не удалось раздобыть билет», — сказал Дворкович, отметив, что планировал посетить именно короткую программу в мужском одиночном катании. «Атмосфера доброжелательная, сложностей нет», — добавил он, оценивая обстановку в олимпийском Милане.

Участие в Играх принимают 13 россиян. 10 февраля в мужском одиночном катании выступит чемпион России Петр Гуменник.

