Губерниев прокомментировал скандал с дефектами медалей на Олимпиаде

«Олимпиада прекрасна, а косяки бывают у всех. Итальянцы — молодцы! Это небольшой нюанс, который не испортит отношение тех, кто там есть, к Играм. Это в моменте может быть неприятно, но медали заменят, и все будет хорошо», — добавил собеседник агентства.