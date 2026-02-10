Губерниев прокомментировал скандал с дефектами медалей на Олимпиаде

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с РИА Новости назвал мелочью скандал с различными дефектами медалей на Олимпийских играх в Италии.
Ранее спортсмены на Олимпиаде жаловались на хрупкость олимпийских наград. В частности, серебряная медаль шведской лыжницы Эббы Андерссон раскололась на части, у американской фигуристки Алисы Лю от золотой медали оторвалась ленточка. Во вторник глава операционной службы оргкомитета Игр-2026 Лука Касасса заявил, что награды с дефектами будут либо заменены, либо отремонтированы.
«Если бы я участвовал на Олимпийских играх, то на эту мелочь вообще внимания бы не обратил. Их, естественно, заменят», — сказал Губерниев.
«Олимпиада прекрасна, а косяки бывают у всех. Итальянцы — молодцы! Это небольшой нюанс, который не испортит отношение тех, кто там есть, к Играм. Это в моменте может быть неприятно, но медали заменят, и все будет хорошо», — добавил собеседник агентства.
Олимпиада проходит в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Участие в Играх принимают 13 россиян.