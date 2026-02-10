Губерниев резко оценил людей, прогнозирующих число медалей у россиян на ОИ

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с РИА Новости назвал неправильными попытки спрогнозировать количество медалей, которые могут завоевать российские спортсмены на Олимпийских играх в Италии.
Олимпиада проходит в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Участие в Играх — 2026 принимают 13 россиян.
«Сейчас только идиот может считать медали у тех 13 человек, которые туда поехали. Важно, что там есть хоть небольшое, но представительство России. А тот, кто будет говорить о том, сколько медалей мы завоюем, тот чудак на букву “м”», — сказал Губерниев.
На данный момент российские спортсмены не завоевали ни одной награды на Олимпиаде в Милане. Ближе всего к награде был лыжник Савелий Коростелев, ставший четвертым в скиатлоне.