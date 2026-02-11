Кузьмина, Сизерон и пришествие хоккеистов: за кем следить на Олимпиаде 11 февраля

11 февраля олимпийцы выйдут бороться за 8 комплектов наград. Правда, представителей России на сей раз мы не увидим. Некоторые наши атлеты свои выступления на Олимпийских играх завершили, некоторые отправились восстанавливаться перед предстоящими стартами, а кто-то, как Аделия Петросян, еще не добрался до Италии из-за позднего начала турниров. Тем не менее нас ждет насыщенный олимпийский день.
Кто из биатлонисток выиграет первое личное золото ОИ-2026?
В розыгрыш первого личного комплекта наград наконец вступят биатлонистки. И здесь сразу ожидает красивая борьба за медали. В индивидуальной гонке встретятся все гранд-дамы мирового биатлона. Претендентов на золото много, поэтому развязка классики нас ждет непредсказуемая. Одной из фаворитов считается Лу Жанманно, являющаяся лидером женского биатлона на протяжении нескольких лет. В предыдущем сезоне француженка проиграла битву за первенство в общем зачете Кубка мира в последней гонке, а сейчас идет лидером генеральной классификации.
Других претендентов на золото можно перечислять очень долго. Уровень женского мирового биатлона сейчас таков, что зажечь в отдельной гонке может очень большое количество спортсменок. Очевидно, что сильного выступления мы вправе ожидать от других француженок, шведок, немок, финнок и, конечно же, итальянок. Последние, пожалуй, больше всех замотивированы навязать борьбу за награду высшего достоинства, особенно если учесть, что среди них есть сильные снайперы. Многие в России наверняка будут болеть за Доротею Вирер. Также с нетерпением ждем нового олимпийского старта 41-летней экс-россиянки Анастасии Кузьминой.
Сизерон с новой партнершей или все же Чок и Бейтс?
Развязка в борьбе за золото наступит и в фигурном катании. Здесь на лед с произвольной программой выйдут танцевальные дуэты. В борьбе за титул олимпийских чемпионов сошлись две пары, которых по итогам ритм-танца разделяет меньше полубалла.
Лидерами сезона являются американцы Мэдиссон Чок и Эван Бэйтс, которые уже показали свой уровень в командном турнире. В короткой программе эта пара тогда обошла французов, а вот помериться с ними силами в произвольном танце возможность уже не представилась из-за замены. Напомним, что Сизерон уже был на высшей ступени олимпийского пьедестала четыре года назад, только тогда он выступал с Габриэлой Пападакис.
В борьбе за бронзу схлестнутся несколько пар: между текущими третьей и восьмой позициями разница меньше чем четыре балла. На награду по-прежнему могут рассчитывать итальянцы, которые в течение этого сезона результатами не блистали. А вот если говорить о грузинской паре Дэвис/Смолкин, то они сохраняют шансы лишь на попадание в десятку сильнейших.
За чем еще следить на Олимпиаде 11 февраля
Помимо биатлона и фигурного катания медали будут разыграны в лыжном двоеборье (где спортсмены сначала выйдут на прыжки с трамплина, а затем проведут десятикилометровую гонку). В борьбу за награды вступят фристайлистки в могуле, которые сначала выступят в квалификации, а затем в финалах. На олимпийском катке для конькобежного спорта первые медали разыграют мужчины: им предстоит выступить на дистанции 1000 м. Судьба двух комплектов наград решится на санно-бобслейной трассе, где стартуют мужские и женские двойки. Медали в супергиганте разыграют и горнолыжники.
Но главное — на Олимпийский лед в Милане наконец-то выйдут хоккеисты, которые проведут первые игры в рамках мужского группового этапа. Сначала мы увидим матч Словакии с Финляндией, а затем придет черед поединка между Швецией и Италией. Игроки НХЛ возвращаются на Игры после длительного перерыва — жаль без россиян.
Павел Буров
Расписание соревнований на 11 февраля (время начала — московское)
12.00 Лыжное двоеборье. Средний трамплин. Зачетный раунд.
13.30 Горнолыжный спорт. Мужчины. Супергигант*
15.45 Лыжное двоеборье. Гонка Гундерсена, 10 км*
16.15 Биатлон. Женщины. Индивидуальная гонка*
16.15 Фристайл. Женщины. Могул. Финалы*
18.40 Хоккей. Мужчины. Группа В. Словакия — Финляндия.
20.30 Конькобежный спорт. Мужчины, 1000 м*
20.50 Санный спорт. Двойки. Женщины*
21.05 Керлинг. Мужчины. Групповой этап.
21.30 Фигурное катание. Танцы. Произвольный танец*
21.45 Санный спорт. Двойки. Мужчины*
23.10 Хоккей. Мужчины. Группа В. Швеция — Италия.
* Медальные розыгрыши.