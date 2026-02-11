Кузьмина, Сизерон и пришествие хоккеистов: за кем следить на Олимпиаде 11 февраля

Других претендентов на золото можно перечислять очень долго. Уровень женского мирового биатлона сейчас таков, что зажечь в отдельной гонке может очень большое количество спортсменок. Очевидно, что сильного выступления мы вправе ожидать от других француженок, шведок, немок, финнок и, конечно же, итальянок. Последние, пожалуй, больше всех замотивированы навязать борьбу за награду высшего достоинства, особенно если учесть, что среди них есть сильные снайперы. Многие в России наверняка будут болеть за Доротею Вирер. Также с нетерпением ждем нового олимпийского старта 41-летней экс-россиянки Анастасии Кузьминой.