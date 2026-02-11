Олимпийское давление: как Гуменник стартовал на Играх в Италии

— Обычно после короткой программы я немного уставший, разбитый, даже если хорошо откатаю, — сказал журналистам Гуменник. — Сейчас меня до сих пор переполняет энергия. Видимо, это такой олимпийский заряд, который настолько придает сил. Не чувствуешь себя уставшим. Доволен ли прокатом? Не то, чтобы я в эйфории, но в принципе доволен, потому что не допустил серьезных ошибок. Разница между двойным и тройным тулупом не такая большая. Для первой разминки набрал не так мало баллов. Волнение перед флипом? Да, конечно, это самый первый прыжок. Но знал, на что иду, к чему готовиться. Это самый надежный вариант, чтобы сто процентов выехать, не упасть. К сожалению, на тройной тулуп из-за этого не хватило скорости.