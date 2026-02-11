Олимпийское давление: как Гуменник стартовал на Играх в Италии

Во вторник, 10 февраля, на Олимпийских играх — 2026 стартовали соревнования по фигурному катанию у одиночников. Россию представлял Петр Гуменник. После первой разминки он лидировал, но уже во второй его обошли несколько спортсменов. Уроженцу Санкт-Петербурга не удался прокат жизни, но на то были свои обстоятельства. Другие российские спортсмены тоже не смогли порадовать своими результатами в четвертый день Игр, не приблизившись к медалям.
«Знал, на что иду»
Путь Гуменника к олимпийскому дебюту получился непростым. За несколько дней до старта стало известно, что у Петра возникли проблемы с музыкой — ему правообладатели запретили использовать саундтрек из фильма «Парфюмер», под который он катал короткую программу. Проблему оперативно решили — на выручку пришел композитор Эдгар Акопян, предоставивший для выступления музыку Waltz 1805 из фильма «Онегин». Однако смена композиции накануне дебюта в любом случае стала ненужным стрессом. Впрочем, Гуменник был способен с ним справиться — такое мнение в авторской колонке для «Спорт-Экспресс» высказал двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко.
— Эта неприятная история не должна выбить нашего фигуриста из колеи, — отметил Плющенко. — Если ты большой мастер, можно кататься под любую музыку. Хореография-то вся осталась. Мне кажется, Петя справится, он же у нас артист.
И все-таки без проблем не обошлось: за полчаса до выступления Гуменника стало известно о смене прыжкового контента. Вместо изначально запланированных четверного сальхова и каскада четверной флип — тройной тулуп Петр заявил четверной флип, каскад четверной лутц — тройной тулуп и тройной аксель.
Хотя россияне выступают в Италии в нейтральном статусе, это не мешает многочисленным зрителям их поддерживать. Гуменник особенно прочувствовал народную любовь — незадолго до его выступления у стадиона появилась небольшая группа фанатов с плакатами. Среди болельщиков заметили даже президента Федерации фигурного катания на коньках России Антона Сихарулидзе.
Наконец, Гуменник вышел на лед под бурные овации. К сожалению, дебюта мечты не получилось: он исполнил двойной тулуп вместо тройного в каскаде с четверным флипом, а также не идеально приземлил четверной лутц. Давление явно сказалось на Петре, что и отразилось на оценке, — россиянин заработал 86,72 балла (48,43 — техника, 38,29 — компоненты).
И пусть Гуменник выступил слегка нервно, трибуны приняли его тепло: на лед полетели мягкие игрушки и цветы, а зрители скандировали «Молодец!».
— Обычно после короткой программы я немного уставший, разбитый, даже если хорошо откатаю, — сказал журналистам Гуменник. — Сейчас меня до сих пор переполняет энергия. Видимо, это такой олимпийский заряд, который настолько придает сил. Не чувствуешь себя уставшим. Доволен ли прокатом? Не то, чтобы я в эйфории, но в принципе доволен, потому что не допустил серьезных ошибок. Разница между двойным и тройным тулупом не такая большая. Для первой разминки набрал не так мало баллов. Волнение перед флипом? Да, конечно, это самый первый прыжок. Но знал, на что иду, к чему готовиться. Это самый надежный вариант, чтобы сто процентов выехать, не упасть. К сожалению, на тройной тулуп из-за этого не хватило скорости.
По итогам второй разминки Петра обошли Стивен Гоголев (Канада, 87,41) и Кирилл Марсак (Украина, 86,89). Мужчины представят произвольную программу 13 февраля.
Вне топ-30
Российские лыжники преодолели свой экватор на Олимпиаде — выступили в двух гонках из четырех им доступных. Если в скиатлоне, который открывал турнир в Италии, надежды на медали у нас имелись и Савелий Коростелев своим четвертым местом подтвердил ожидания, то в классическом спринте расчет был больше на удачу. Не повезло: наши лыжники слетели еще в квалификации.
Изначально тренер Егор Сорин, в чьей группе тренируются Дарья и Савелий, заявлял, что есть вероятность пропуска спринта на Олимпиаде. Об отсутствии медальных шансов намекали предыдущие выступления россиян на этапах Кубка мира и «Тур де Ски». До Игр наши лыжники пробежали спринт четыре раза, но только на этапе в Гомсе смогли преодолеть квалификацию, вылетев в четвертьфинале.
Самый показательный из прошедших спринтов проходил в рамках «Тур де Ски» на олимпийской трассе в Валь-ди-Фьемме. Он был классическим — таким же стилем проводят и на Играх. Непряева на этой трассе показала тогда свой худший спринтерский международный результат — 41-е место, а в четвертьфиналы попадают лучшие 30 участников.
По большому счету о нынешней форме Непряевой всё сказал скиатлон. В нем россиянка заняла 17-е место, заявив после финиша, что пока она мировым лидерам не конкурент.
В квалификации спринта Дарья стартовала под 34-м номером, а финишировала 31-й. То есть она смогла опередить только трех спортсменок, которые начинали гонку раньше нее. В итоге россиянку отодвинули на 36-ю строчку. Лидеру предварительного забега шведке Линн Сванн Непряева проиграла больше 15 секунд (на дистанции всего 1,5 км это пропасть), до спасительных топ-30 не хватило больше двух секунд.
— Если честно, я думала, в тридцатку она попадет, — сказала «Известиям» призер ЧМ Наталья Матвеева. — От каждой страны по четыре человека бежит и в принципе можно было попасть. Но круг на самом деле тяжелый. Хотя олимпийские круги, конечно, всегда тяжелые. И на Савелия, и на Дарью больше надежд на дистанционные гонки, нежели на спринты. Даша и после скиатлона сказала, что состояние не то. Может быть, это и сказалось.
Шансы Коростелева пройти в четвертьфинал считались предпочтительнее. На «Тур де Ски» ему не хватило совсем чуть-чуть, чтобы преодолеть квалификацию, — 31-е место. А учитывая, что в январе в Валь-ди-Фьемме впереди были пять норвежцев, а сейчас предельной квотой является четыре человека на гонку, место в четвертьфинале для Савелия как будто проглядывалось.
Увы, не сбылось. На Олимпиаде он выступил в спринте чуть лучше Дарьи, но хуже себя месячной давности — 35-е место. Победителю предварительного забега Йоханнесу Клебо Савелий уступил 12 секунд, а до топ-30 не хватило чуть больше секунды.
Дальше в расписании наших нейтралов — коньковая 10-километровая разделка. Девушки побегут 12-го, мужчины — 13 февраля. В этом виде программы медальные прогнозы у нас тоже низкие, но пропускать ее не имеет смысла. У россиян будет достаточно времени для восстановления, так как им останутся только классические марафоны, которые пройдут
Падение и штраф
10 февраля в Милане стартовала программа в шорт-треке, где Россию представляли два спортсмена — Алена Крылова на 500 м и Иван Посашков на 1000 м. Оба боролись за выход в следующий раунд, но не хватило опыта: Крылова пошла на обгон за второе место и зацепилась за полячку, улетев в борт. Посашков шел на проходном втором месте, но был выкинут китайцем в жесткой борьбе — при этом еще и схватил штраф от судей, его результат аннулировали. Несмотря на молитвенный жест, в котором он сложил руки на камеру при рассмотрении видеоповтора.
Теперь россияне выйдут на старт 14 февраля и постараются побороться за квалификацию на дистанциях на 500 м длиннее для каждого. Но и Крылова, и Посашков после своих забегов нашли силы улыбнуться. Причем они поставили своеобразный рекорд — в микст-зону на них пришли пять российских журналистов.
— Я получил удовольствие от выступления — это самое главное, — отметил Посашков. — Разобрать спорный эпизод? С моей стороны было так: я еду второй, соперник начинает обгонять, а я пытаюсь его прикрыть — столкновение. Дальше уже оставалось ждать решения судей. Мы находились на равных позициях. Так что здесь либо меня, либо его штрафуют. Ну или вовсе обоюдно. При этом я бы не стал ничего менять. Проехал бы также, только в этом моменте попытался сработать аккуратнее.
— Волновалась не больше, чем на любом этапе Кубка мира. Трибуны такие же, как на Кубке мира, — сказала Алена Крылова. — Но у меня не получилось показать свое мастерство. От этого, конечно, невесело.
Также 10 февраля выступала Дарья Олесик. Россиянка заняла 13-е место после четырех попыток в одиночных санях. Золото выиграла немка Юлия Таубиц. Серебро досталось Элине Еве Боте из Латвии, а тройку лучших замкнула американка Эшли Фаркухарсон.
Артем Белинин