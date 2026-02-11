В медальном зачете Олимпиады-2026 появился явный лидер

По итогам соревнований, состоявшихся на Олимпиаде-2026 во вторник, 10 февраля, первое место в медальном зачете уверенно занимает Норвегия, в активе которой 6 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые медали.
Второе и третье места делят Швеция и Германия — по 3 золота, 2 серебра и 1 бронзе.
На четвертом месте идет Швейцария — 3 золота, 1 серебро, 1 бронза.
США, как и днем ранее, занимают пятую строчку — 2 золота, 3 серебра, 2 бронзы.
Хозяева соревнований, итальянцы, занимают седьмое место — 2 золота, 2 серебра, 7 бронз.
Напомним, что на Олимпийских играх выступят в общей сложности 13 россиян в нейтральном статусе в следующих видах спорта: фигурное катание (Аделия Петросян, Петр Гуменник), шорт‑трек (Алена Крылова, Иван Посашков), лыжные гонки (Дарья Непряева, Савелий Коростелев), конькобежный спорт (Ксения Коржова, Анастасия Семенова), ски‑альпинизм (Никита Филиппов), санный спорт (Дарья Олесик, Павел Репилов), горнолыжный спорт (Семен Ефимов, Юлия Плешкова). Пока россиянам не удалось завоевать ни одной медали.