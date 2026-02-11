Шнякин оспорил заявление министра спорта РФ о российских спортсменах, которые сменили гражданство

«Секундочку. Моделируем! Государство “кормило, пеленало, одевало, воспитывало” спортсмена, но он конкуренцию проиграл. В вольной борьбе, например. Ну, вот не справился с колоссами сборной (а они там есть), не пробился в элиту, а на крупных турнирах покрутиться хочется. И вот наш “герой” меняет гражданство и со временем резко прибавляет. Бывает такое. Есть в спорте фактор “позднего созревания”. Или смена условий/тренеров/обстановки позволила чуть перезагрузиться. Допустим, начал человечек серийно побеждать. И в России есть те, кто за него радуется (как с Рыбакиной). И в самой России такой атлет может быть популярен, способен спорт популяризировать (Бублик летом приезжал). И наши же спортсмены захотят с таким спортсменом соревноваться. Только рады будут. И сам человек вряд ли захочет обрывать все связи с родными, всегда будет благодарен тем, кто его растил (пример Тикнизяна).



Так ЗАЧЕМ лишать такого спортсмена возможности приезжать домой?!» — написал Шнякин в своих социальных сетях.