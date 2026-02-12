«Олимпиада для нас ещё не закончена»: где Казахстан может побороться за медали на Играх-2026

«Это — спорт, прежде всего. Большие соревнования сопровождает большое волнение. Как тренер, я прекрасно знаю наших спортсменок и думала, что будет лучше, что будем в главном финале. Будем теперь разбираться, будем думать, искать, где допустили ошибки. Но девчонки наши молодцы. Выложились на 100 процентов. Наш вид спорта является субъективным, и не всегда складывается так, как мы хотим. К счастью, Олимпиада ещё не закончена для нас. Будем продолжать биться за нашу страну. У нас впереди параллельный могул, а также финал у мужчин. С Павлом Колмаковым готовимся, подводимся к старту», — цитирует слова Круглыхиной пресс-служба НОК РК.