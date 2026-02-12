«Олимпиада для нас ещё не закончена»: где Казахстан может побороться за медали на Играх-2026

Фристайл-могул: борьба продолжается.
Главный тренер сборной Казахстана по фристайл-могулу Елена Круглыхина подвела итоги выступления женской команды в финальном раунде соревнований. Накануне в первый финал пробились Аяулым Амренова, Юлия Галышева и Анастасия Городко, однако никому из них не удалось выйти в итоговый этап (финал 2), где были разыграны медали.
«Это — спорт, прежде всего. Большие соревнования сопровождает большое волнение. Как тренер, я прекрасно знаю наших спортсменок и думала, что будет лучше, что будем в главном финале. Будем теперь разбираться, будем думать, искать, где допустили ошибки. Но девчонки наши молодцы. Выложились на 100 процентов. Наш вид спорта является субъективным, и не всегда складывается так, как мы хотим. К счастью, Олимпиада ещё не закончена для нас. Будем продолжать биться за нашу страну. У нас впереди параллельный могул, а также финал у мужчин. С Павлом Колмаковым готовимся, подводимся к старту», — цитирует слова Круглыхиной пресс-служба НОК РК.
Мужской финал состоится 12 февраля в 16:15, и в нём у Казахстана есть реальные шансы на медали. Бороться за призовые места будет один из лидеров национальной команды Павел Колмаков.
Галышева, Амренова и Городко, в свою очередь, вернутся в борьбу 14 февраля в дисциплине фристайл-могул — параллельный старт. Ориентировочно в 14:30.
Фигурное катание: большие надежды на пьедестал.
Помимо могула, Казахстан рассчитывает на успехи в фигурном катании. Среди мужчин главной надеждой страны является Михаил Шайдоров, который уже дебютировал на Олимпиаде-2026. В короткой программе он занял пятое место, набрав 92,94 балла, уступив лидерам:
Илья Малинин (США) — 108,16.
Юма Кагияма (Япония) — 103,07
Адам Сяо Хим Фа (Франция) — 102,55
Даниэль Грассль (Италия) — 93,46
Михаил Шайдоров (Казахстан) — 92,94.
Произвольная программа среди мужчин состоится 13 февраля, и в этот день разыграют медали Олимпиады. У Шайдорова есть шансы подняться на подиум, особенно если учесть его стабильность и выступления на международных турнирах перед стартом Игр в Италии.
Михаил Шайдоров завоевал серебро чемпионата мира-2025 в Бостоне с личным и национальным рекордом — 287,47 балла. Он вошёл в тройку лидеров по короткой программе и завершил сезон 2024/25 третьим в мировом рейтинге ISU, став одним из фаворитов Олимпиады. Осенью он взял бронзу на этапе Гран-при Cup of China и впервые отобрался в финал серии. На финале в Нагое Шайдоров допустил падение в короткой программе (71,30), но в произвольной выступил увереннее (170,89) и занял итоговое шестое место (242,19).
Софья Самоделкина — реальный претендент на медаль.
Среди женщин большую надежду представляет Софья Самоделкина. Важнейшим достижением сезона для неё стало 14-е место на чемпионате мира в Бостоне, которое принесло Казахстану лицензию на Олимпийские игры-2026.
Кроме того, в ноябре 2025 года она выиграла серебро на этапе Гран-при NHK Trophy в Японии с результатом 203,15 балла, установив личный рекорд и завоевав первую в истории женскую медаль Казахстана на турнирах такого уровня.
На Олимпиаде-2026 Софья выступит:
17 февраля, 22:45 — короткая программа, квалификация.
19 февраля, 23:00 — произвольная программа.
Верим в наших спортсменов.
Хоть женская сборная по могулу накануне, 11 февраля, несмотря на ожидания, не пробилась в главный финал, Казахстан всё ещё продолжает бороться за медали. Как отметила Круглыхина, Олимпиада для Казахстана ещё не закончена, и впереди решающие старты, где сборная будет бороться за каждую медаль.
Напомним, что соревнования в Италии продолжатся до 22 февраля. Всего у сборной Казахстана заявлено 36 атлетов в 10 дисциплинах. Подробнее с составом и расписанием можно ознакомиться здесь.
