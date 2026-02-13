Ричмонд
Спортсмены остались без бесплатных презервативов в Олимпийской деревне

МИЛАН, 12 фев — РИА Новости. Бесплатные презервативы, предназначенные для спортсменов, закончились в олимпийской деревне Зимних Игр в Кортина-д’Ампеццо всего за три дня, сообщает газета La Stampa со ссылкой на одного атлетов.

Источник: Спорт РИА Новости

По данным издания, для участников соревнований было предусмотрено около 10 тысяч презервативов, однако этого количества оказалось недостаточно. Для сравнения, на летних Олимпийских играх в Париже два года назад организаторы подготовили порядка 300 тысяч средств контрацепции.

«Запасы закончились всего за три дня, нам пообещали, что поступит новая партия, но когда именно, неизвестно», — рассказал один из спортсменов на условиях анонимности.

Оргкомитет Игр не ответил на запрос РИА Новости о восстановлении запасов средств контрацепции.

Как отмечает газета Repubblica, практика бесплатного распространения презервативов в олимпийских деревнях существует с 1988 года и прерывалась только на Олимпиаде в Токио в 2021 году после коронавирусной пандемии.