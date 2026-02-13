Горный пассив: как россияне выступали в шестой день Игр-2026

Россиянки Юлия Плешкова и Дарья Непряева не смогли побороться за высокие места в своих видах спорта в шестой день Олимпийских игр-2026. Соревнования по горным лыжам получились драматичными — из-за тяжелейших погодных условий не смогла финишировать почти половина участниц, включая главных фаворитов. Плешкова добралась до финиша в супергиганте, показав 19-й результат. Также внимание российских болельщиков было приковано к женской разделке в лыжных гонках. Непряева ставила перед собой задачу побороться за топ-10, но не справилась с ней. Победитель же определился в дуэли двух шведок — Фриды Карлссон и Эббы Андерссон. Они уже зажгли на этих Играх ранее, завоевав, соответственно, золото и серебро в скиатлоне.
На глазах президента Италии
Итальянская горнолыжница Федерика Бриньоне стала олимпийской чемпионкой в супергиганте. К Бриньоне на Олимпиаде-2026 было приковано особое внимание — 35-летняя спортсменка попала на нее вопреки обстоятельствам. В марте прошлого года девушка жестко упала на чемпионате Италии и получила тяжелые травмы — несколько переломов и разрыв крестообразной связки. Восстановилась Федерика буквально «на ленточке», вернувшись к выступлениям незадолго до Игр.
Но не только быстрая реабилитация после тяжелой травмы привлекала внимание к Бриньоне. Итальянка — настоящий олимпийский ветеран, турнир в Милане стал для нее уже пятым по счету. Девушка выступала в Ванкувере, Сочи, Пхёнчхане и Пекине, взяла две бронзовые и одну серебряную медали. При этом ни одной олимпийской награды в супергиганте у нее не было. И это несмотря на то, что эту дисциплину Федерика может назвать коронной: за карьеру она одержала в ней 13 побед — больше (17) было только в гигантском суперслаломе.
Поболеть за легенду и ее соотечественниц приехал лично президент Италии Серджо Маттарелла. Бриньоне не подвела — преодолела дистанцию за 1:23,41. Она обогнала француженку Роману Мирадоли (отставание 0,41 секунды) и австрийку Корнелию Хюттер (+0,52 секунды), завоевав первую в карьере олимпийскую золотую медаль — в 35 лет, на пятых Играх!
Соревнования по супергиганту на Олимпиаде-2026 запомнятся не только триумфом Бриньоне, но и суровыми условиями — сильным туманом и снегом. Справились с ними далеко не все: до финиша не доехали 17 из 43 спортсменок. В числе пострадавших оказались не только рядовые спортсменки, но и претендентки на медали. Среди них — немка Эмма Айхер, на счету которой два серебра Игр-2026, победительница Олимпиады 2018 и 2022 годов чешка Эстер Ледецка, бронзовая призерка Игр-2026 София Годжа из Италии. Все они рассматривались как фавориты, но дистанцию пройти не смогли.
— Трасса в Кортина-д’Ампеццо — одна из самых быстрых и сложных в женском Кубке мира, — пояснил «Известиям» президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников. — В первую очередь из-за рельефа. К тому же надо отметить, что сегодня была очень плохая видимость. Когда белый снег на большой скорости, за 100 км/ч, сливается, то практически не видно микрорельеф. Поэтому многие и не смогли финишировать. Юля справилась с задачей, ей нужно было обязательно финишировать, это сказывалось на ее настрое. В принципе, она прошла трассу хорошо, ее место отражает ее результат и прохождение. Я доволен, что она смогла и в скоростном спуске, и в супергиганте собраться, несмотря на долгие годы отсутствия на международной арене.
Ранее Плешкова приняла участие в скоростном спуске. Там в топ-20 попасть не удалось, россиянка осталась только 22-й. Надо отметить, что для 28-летней Плешковой это уже вторая Олимпиада. В Пекине в 2022-м она показала примерно такие же результаты. Была 18-й в супергиганте, 27-й — в гигантском слаломе и 20-й — в скоростном спуске.
Важный опыт
Женская разделка в лыжных гонках была весьма предсказуемой. Как и в скиатлоне, мастерство показала Фрида Карлссон — к отметке 4,9 км она пришла с отрывом от конкуренток в 20 секунд. За остаток дистанции шведка только увеличила гандикап. Второе место ожидаемо заняла Эбба Андерссон — отстала от Фриды на 46,6 секунды. А вот имя бронзового призера стало большим сюрпризом. Третье время показала американка Джесси Диггинс, которая буквально неделю назад сломала ребро. Впрочем, неприятная травма не помешала ей выйти в четвертьфинал на спринте и теперь взять медаль в разделке — американка отстала от Карлссон на 49,7 секунды.
В разделке также выступила наша лыжница — 23-летняя Дарья Непряева. К сожалению, гонка у нее откровенно не задалась — она неудачно стартовала, приехала на отметку 4,9 км с отставанием в 20 секунд и заняла промежуточное место в топ-10. При этом лидеры на тот момент еще не выступили. По итогам всей гонки Непряева опустилась на 21-ю строчку, отстав от Карлссон на 1 минуту 55,8 секунды.
— Гонка получилась очень быстрой, динамичной, — сказала Непряева в интервью Okko после забега. — В олимпийской разделке все с самого старта задают очень высокий темп, и не у всех с ним получается справляться. Надеюсь, что для меня такие трассы становятся привычными. Конечно, хочется бороться за топ-10, но пока вот так. Сегодня было для меня тяжеловато.
У Дарьи осталась последняя возможность громко заявить о себе — масс-старт на 50 км, который состоится 22 февраля. В Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) верят, что Непряева способна показать там результат.
— Дарья старалась. Думаю, что выступление в разделке — хороший задел перед марафоном, где будет удобный для нее стиль, — сказал «Известиям» член президиума ФЛГР Сергей Крянин. — Там длинная дистанция, и будем надеяться, что за счет приобретенного опыта на 50 км она покажет максимальный результат, на который способна. Надеюсь, что это будет призовое место, если она поверит в себя.
Следующий старт еще одного представителя России в лыжных гонках — Савелия Коростелева — состоится 13 февраля. Он побежит в гонке с раздельным стартом на 10 км.
Артем Белинин