Горный пассив: как россияне выступали в шестой день Игр-2026

— Трасса в Кортина-д’Ампеццо — одна из самых быстрых и сложных в женском Кубке мира, — пояснил «Известиям» президент Российской федерации горнолыжного спорта Леонид Мельников. — В первую очередь из-за рельефа. К тому же надо отметить, что сегодня была очень плохая видимость. Когда белый снег на большой скорости, за 100 км/ч, сливается, то практически не видно микрорельеф. Поэтому многие и не смогли финишировать. Юля справилась с задачей, ей нужно было обязательно финишировать, это сказывалось на ее настрое. В принципе, она прошла трассу хорошо, ее место отражает ее результат и прохождение. Я доволен, что она смогла и в скоростном спуске, и в супергиганте собраться, несмотря на долгие годы отсутствия на международной арене.